„Jetztzeitbücher“: So werden Sachbücher von manchen genannt, die zu ihnen forschen. Sachbücher sind für den Moment über den Moment geschrieben, sollen aufgreifen, was Gesellschaften oder eine kritische Menge von Leuten in ihnen gerade umtreibt, und sie bestimmen zugleich mit, was als „gegenwärtig“ gilt – als der Rede wert. Sie reagieren auf Trends und erzeugen sie. Darin ähneln sie Zeitungen. Allerdings brauchen sie mehr Vorbereitung. Über Verlagsprogramme wird häufig mit mehr als einem Jahr Vorlauf entschieden, wodurch das mit dem „Jetzt“ etwas kompliziert wird; es muss vorausgeahnt werden, welche Themen viele künftig (noch) beschäftigen. Doch auch wenn sie den realen Ereignissen damit notwendig immer hinterherhasten, können Sachbücher gegenwartsdiagnostisch ergiebig sein, allein schon, weil auch Themen und Stimmungen eine Inkubationszeit haben.

Und da sie eben auch setzen, was sogenannte Sache ist, verraten Sachbücher einer Saison in jedem Fall einiges über nun oder bald angebotene Gegenwartsdiagnostik. Selbst Bücher, in denen Prominente wie Prinz Harry (Duke of Sussex) oder Kurt Krömer (Alexander Bojcan) sich ganz zu offenbaren scheinen oder Massenpsychologen uns erklären, wie wir eben sind – beides Subgenres mit erhöhter Bestsellerpotenz –, künden mehr oder minder explizit von der Gegenwart, in der sie sich verorten (eine mit unter anderem weit verbreitetem Psychoallgemeinwissen). Sachbücher zu gesellschaftlichen und politischen Lagen und Debatten setzen sowieso dort, also an der Gegenwart, an, und das heißt für heutige Zeiten: an harten Krisen und einer harten Krisenkonkurrenz. Einer Krisenkonkurrenz, die auch zu einer sonderbaren Konkurrenz von Krisenbüchern in diesem Frühjahr führt.