Spaltung nimmt Form an : Ein neuer deutscher PEN

Drei Wochen nach dem Eklat von Gotha nimmt die Spaltung der Autorenvereinigung Form an: Um deren ehemaligen Präsidenten Deniz Yücel haben sich mehr als zweihundert Kollegen gesammelt, die am Freitag „PEN Berlin“ gründen werden.

Am 13. Mai steht Deniz Yücel noch als Präsident der Schriftstellervereinigung PEN-Zentrum Deutschland in Gotha am Rednerpult. Bild: dpa

Am kommenden Freitag wird ein neuer deutscher PEN gegründet, und damit wird es dann deren drei geben. Der älteste davon entstand unter der Bezeichnung „PEN-Zentrum Deutschland“ bereits 1924, nur drei Jahre nach der Etablierung einer ersten solchen Autorenvereinigung – benannt nach den Abkürzungen ihrer Mitgliedsgruppen: poets, essayists, novellists – durch die englische Schriftstellerin Catherine Amay Dawson Scott in London. Dort riefen 1934 aus dem „Dritten Reich“ geflohene Autoren den zweiten deutschsprachigen PEN ins Leben: als „Deutschen PEN-Klub im Exil“. Als „PEN-Zentrum für deutschsprachige Autoren im Ausland“ hat er bis heute überlebt. Und nun soll es auch noch einen „PEN Berlin“ geben.

Andreas Platthaus Verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben.

Was wahlweise wie literarische Kleinstaaterei oder hauptstädtische Hybris klingen könnte, ist das Resultat des Eklats von Gotha, wo vor drei Wochen die Jahrestagung des PEN-Zentrums Deutschland mit der Demission der gesamten, heillos miteinander zerstrittenen Führungsspitze endete, nachdem der bisherige Präsident Deniz Yücel nur knapp ein Abwahlverfahren überstanden hatte, aber dann doch im Zorn zurück- und aus der Vereinigung ausgetreten war (F.A.Z. vom 15. Mai). Bereits legendär ist seine damalige Charakterisierung des PEN als „Bratwurstbude“. Nun ist Yücel sowohl die treibende als auch die einigende Kraft bei der Gründung von PEN Berlin.

Wie jetzt bekanntgeworden ist, haben sich um ihn in den vergangenen beiden Wochen zwanzig weitere Autoren gesammelt, die über Pfingsten mehr als zweihundert weitere Mitglieder gewannen, mit denen dann gemeinsam am Freitag im Berliner Literaturhaus die neue Vereinigung gegründet werden soll. Die Vervielfältigung deutscher PEN-Zentren ist nicht so ungewöhnlich, wie man denken möchte; insgesamt gibt es derzeit in 102 Staaten weltweit 144 PEN-Gruppen. Die Brisanz von PEN Berlin liegt jedoch darin, dass viele seiner Betreiber aus dem Kreis des alten PEN stammen: Dreizehn der 21 Initiatoren werden aktuell noch als dessen Mitglieder geführt, darunter so prominente wie Eva Menasse, Mithu Sanyal oder Ulrich Schreiber. Oder Herbert Wiesner, der langjährige Generalsekretär des deutschen PEN-Zentrums.

Buhlen um eine mögliche Vereinigung

Entgegen den Aussagen einiger Werbemails, die vergangene Woche von den Initiatoren an vermutete Interessenten verschickt wurden, war Daniel Kehlmann nicht unter ihnen. Aber auch dieser Schriftsteller hatte sein Befremden über die Auseinandersetzungen von Gotha drastisch kundgetan und wird dem PEN Berlin beitreten. Weitere bekannte Namen, die die Gründung unterstützen, sind etwa Julia Franck, Antje Rávik Strubel, Jaroslaw Rudis, Terezia Mora, Susan Naiman, Judith Schalansky, Stephan Thome, Hans-Christoph Buch, Jan Wagner, Feridun Zaimoglu, Daniel Cohn-Bendit, Hanns Zischler, Georges-Arthur Goldschmidt, Anna Katharina Hahn, ja sogar Christian Krachts Name findet sich auf der Liste. Und Ursula Krechel, bislang Ehren-Präsidentin des deutschen PEN-Zentrums, die kurz nach Gotha noch erklärt hatte, dass sie erst einmal bleiben werde. Unter den insgesamt rund 232 Gründern sind etliche der bisher knapp siebenhundert Mitglieder des alten PEN. Und auch manche Autoren, die sich durch das Programm der neuen Vereinigung erstmals zum Eintritt in den PEN bewegen lassen.

Das spricht eine klare Sprache dafür, dass Yücels bei seinem Austritt verkündetes Urteil, der alte PEN sei politisch gar nicht mehr zeitgemäß gewesen, Resonanz findet. In den bereits formulierten Statuten des PEN Berlin werden als dessen Ziele kulturelle Diversität, Kunstfreiheit und Meinungsvielfalt genannt: „Insbesondere“, heißt es zum Vereinszweck, „setzt er sich für Autor:innen ein, die aus politischen oder religiösen Gründen, wegen ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Identität, oder ihrer ethnischen Herkunft bedroht, verfolgt und in ihrer freien Meinungsäußerung behindert werden.“ Interessant ist auch, dass es kein Präsidium nach altem Stil mit einem Vorsitzenden geben wird, sondern ein „Board“ aus zwei „gleichberechtigten Sprecher:innen“ und wahlweise fünf, sieben oder neun weiteren Mitgliedern. Das ist die Antwort des PEN Berlin auf die absehbaren Vorhaltungen, dass er nur als Akklamationsverein für den bei seinen Gegnern als Selbstdarsteller verschrieenen Yücel fungiere, dessen Wahl zum Sprecher sicher sein dürfte.

Alles andere jedoch bleibt spannend. Auch, wie sich der PEN Berlin zum Exil-Pen verhalten wird. Die Formulierung in seiner Presseerklärung, dass sich in diesem „neuen und diversen PEN“ als Mitglieder „auf Deutsch schreibende oder in Deutschland lebende Schriftsteller:innen aller literarischen und publizistischen Genres zusammenfinden“ sollen, ist nicht nur Kampfansage ans PEN-Zentrum Deutschland, sondern auch Buhlen um eine mögliche Vereinigung mit dem Exil-PEN. Denn auch Zusammenschlüsse konkurrierender PEN-Zentren hat es schon gegeben, zum Beispiel 2018 der beiden zuvor in New York und Los Angeles existierenden amerikanischen. Das letzte Wort darüber hat die PEN-Zentrale in London, aus der es über Pfingsten aber offenbar keine Reaktion auf das Ansinnen der hoffnungsfrohen Gründergruppe gegeben hat. Die Konstituierung des PEN Berlin soll jedoch auf jeden Fall am Freitag um elf Uhr stattfinden.