Es ist das Jahr nach Kim de l’Horizon, dem idealen Gewinner, was Aufmerksamkeit und Provokationspotential angeht. Da rasierte sich jemand auf der Bühne bei der Verleihung des Deutschen Buchpreises die Haare ab. Und über „Blutbuch“ selbst, de l’Horizons Siegertitel im vergangenen Jahr, konnte man sich füglich genderpolitisch streiten, aber qualitativ gab der Roman auch so viel her, dass diese Diskussion beim Lesen wieder vergessen werden konnte. Was kann da noch kommen, wenn es nun um den Deutschen Buchpreis des Jahres 2023 geht?

Spektakuläre Auswahl für die Jury

Andreas Platthaus Verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben. Folgen Ich folge

Zunächst einmal eine den Autorennamen nach spektakuläre Auswahlmöglichkeit für die Jury. So erscheinen in den kommenden Wochen etwa neue Romane von Daniel Kehlmann, Terézia Mora, Uwe Timm, Wolf Haas, Monika Maron, Walter Moers, Angelika Klüssendorf, Michael Kleeberg, Thomas von Steinaecker, Teresa Präauer, Ilija Trojanow, Sherko Fatah.

Wem das etwas männerlastig erscheinen sollte (die Bilanz nach Geschlechtsverteilung gehört bei der Buchpreiskommentierung mit zum Ritual), der sei auf schon erschienene und deshalb bereits sicher als grandios zu bezeichnende Romane von Katrin Röggla, Raphaela Edelbauer oder Anne Rabe verwiesen. Oder auf das bald kommende Debüt „Gittersee“ von Charlotte Gneuß, auf den großen Ulrike-Meinhof-Roman „Erzählung zur Sache“ von Stephanie Bart. Nicht zu vergessen Bücher von Robert Seethaler, oder Maxim Biller, die die Kritik spalten, aber das Publikum begeistern. Oder „Vaters Meer“ von Deniz Utlu, der beim Lesewettbewerb in Klagenfurt abgefertigt wurde, aber exzellent ist.

Doch wer ist nun auf der Longlist? Von den Genannten die wenigsten, nämlich eher die Frauen: Röggla („Laufendes Verfahren“, erschienen bei S. Fischer), Mora („Muna oder Die Hälfte des Lebens“, Luchterhand), Klüssendorf („Risse“, Piper), Edelbauer („Die Inkommensurablen“, Klett-Cotta), Präauer („Kochen im falschen Jahrhundert“, Wallstein), Rabe „Die Möglichkeit von Glück“, Klett-Cotta) und Gneuß („Gittersee“, S. Fischer). Von den Männern hat es nur Fatah geschafft („Der große Wunsch“, Luchterhand). Die fehlenden anderen Namen kann man der Jury anrechnen: als Versäumnis, weil sie Qualität übersehen, oder als Mut, weil sie gerade nicht auf bewährte Namen gesetzt hat. Wo Letzteres nicht gilt, greift die erstere Kritik umso sicherer. Zumal Clemens J. Setz mit „Monde vor der Landung“ (Suhrkamp) ja auch noch dabei ist, übrigens der Einzige, der auch für den diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war.

Etliche Überraschungen sind dabei

Also gibt es etliche Überraschungen, sowohl dank ganz unbekannter als auch unerwarteter prominenter Namen: Außerdem sind nämlich unter den letzten zwanzig (in alphabetischer Reihenfolge): „Birobidschan“ von Tomer Dotan-Dreyfuß (Voland & Quist), „Paradise Garden“ von Elena Fischer (Diogenes), „Weil da war etwas im Wasser“ von Luca Kieser (Picus), „Ein Hund kam in die Küche“ von Sepp Mall (Leykam), „Doppler“ von Thomas Oláh (Müry Salzmann), „Unschärfen der Liebe“ von Angelika Overath (Luchterhand), „Vatermal“ von Necati Öziri (Claassen), „Echtzeitalter“ von Tonio Schachinger (Rowohlt), „Maman“ von Sylvie Schenk (Hanser), „Südstern“ von Tim Staffel (Kanon) und „Drifter“ von Ulrike Sterblich (Rowohlt).

Luchterhand geht also mit drei Nominierungen ins Rennen, S. Fischer, Rowohlt und Klett-Cotta mit zwei. Was wie ein Triumph der Großverlage aussieht, wird durch zahlreiche Publikationen kleiner Häuser ausgeglichen. Und der Trend zu dem, was man autofiktional nennt, geht munter weiter: mit den „Romanen“ von Schenk, Rabe, Öziri.

Vier Wochen lang dürfen sich diese zwanzig Bücher jetzt im Licht der Nominierung sonnen. Danach, konkret am 19. September, bleiben nur noch sechs im Rennen, und es haben manche Longlist-Autoren die unschöne Erfahrung machen müssen, dass damit auch ihre Bücher weg vom Schaufenster sind. Für diejenigen indes, die es auf die Shortlist schaffen, sind nicht nur jeweils 2500 Euro Preisgeld sicher, sondern auch noch vier weitere Wochen öffentliche Neugier, bevor am 16. Oktober, dem Montag zum Auftakt der Buchmessenwoche, dann im Frankfurter Römer verkündet wird, welcher Roman in diesem Jahr gewinnt. Dass das auch nicht nur reine Freude schafft, hat Kim de l’Horizon vor einem halben Jahr gemerkt, als er seine Lese-Tour mit „Blutbuch“ abbrach. Der Trubel war einfach zu viel. Gut also, dass es diesmal mutmaßlich weniger spektakulär wird.