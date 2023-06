Am Sonntag ist in Kiew die erste Buchmesse seit dem Kriegsbeginn zu Ende gegangen. „Das wird kein Festival wie immer sein“, hatte deren Chefin Julia Kos­lowez in ihrer Eröffnungsrede ange­kündigt, „aber es bleibt unser und euer Buch-Arsenal: ein Ereignis, das uns allen wichtig ist. Wir sind hier, weil das für uns zählt.“

Doch was bedeutet für Koslowez die Formel „wie immer“? Seit 2019 ist die frühere Buchhändlerin Koordinatorin des „Buch-Arsenals“, so der Name der Veranstaltung. In ihrem ersten Amtsjahr konnte Koslowez auf 20.000 Quadratmetern Veranstaltungsfläche 55.000 Besucher begrüßen. Dann kamen Corona und danach der russische Angriff. 2021 fand das Buch-Arsenal, durch die Pandemie etwas eingeschränkt, noch statt. Im Jahr darauf mussten die Organisatoren die Messe frühzeitig absagen; bis Anfang April hatten russische Truppen fast am Stadtrand von Kiew gestanden. „Aber nach unserem Sieg wird unser Team zu der Arbeit zurückkehren, die wir lieben“, teilten die Veranstalter damals mit und kündigten ohne konkrete Jahresangabe schon einmal die nächste Messe an.