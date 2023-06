Aktualisiert am

Preisverleihung in Hamburg

Preisverleihung in Hamburg : Ewald Frie erhält Deutschen Sachbuchpreis

Rückblick auf die Ablösung vom bäuerlichen Leben: Der in diesem Jahr zum dritten Mal vergebene Deutsche Sachbuchpreis geht an den Tübinger Historiker Ewald Frie.

Die Jury des Deutschen Sachbuchpreises hat ihre Entscheidung getroffen. Im kleinen Saal der Hamburger Elbphilharmonie wurde Ewald Frie als Gewinner des heuer zum dritten Mal vergebenen Preises verlautbart. Der Tübinger Historiker wurde für sein im Verlag C.H. Beck erschienenes Buch „Ein Hof und elf Geschwister. Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben in Deutschland“ ausgezeichnet.

Die Jury hob in ihrer Begründung die „persönliche und überraschende Perspektive“ dieses auf der Grundlage eigener Herkunft aus einer Bauernfamilie geschriebenen Buchs hervor: „Auf der Basis von Interviews mit seinen Geschwistern hat Ewald Frie ein tiefes und gleichzeitig zugängliches und unterhaltsames historisches Sachbuch verfasst. Diese Alltagsgeschichte geht von leicht zu übersehenden Details aus und entwickelt große Gedanken. Ein inspirierendes Beispiel für innovative Geschichtsschreibung.“

Eine andere Geschichte der Bundesrepublik

Der sichtlich bewegte Preisträger hob in seiner Dankesrede seinerseits Motive des Buchs hervor: Das Verschwinden einer einst für große Teile der Gesellschaft prägenden Kultur verstehbar zu machen, nicht zuletzt auch für jene, die sie hinter sich ließen; eine andere Geschichte des Katholizismus sichtbar werden zu lassen, die zu dieser Kultur gehörte, und zu einer Geschichte der Bundesrepublik zu gelangen, die nicht wie selbstverständlich von den urbanen Zentren bestimmt ist.

Nominiert hatte die Jury vor etwa sechs Wochen acht deutsche Monographien, die nicht nur gut gearbeitet und erzählt sein sollten, sondern auch imstande, „Impulse für die gesellschaftliche Auseinandersetzung“ zu geben. Einmal mehr waren auf dieser Liste Titel ganz unterschiedlichen Zuschnitts zu finden.

Eine philosophisch grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Identitätspolitik (Omri Boehm: „Radikaler Universalismus“) stand da neben einem Essay zu deutschen Debatten über Israel (Meron Mendel: „Über Israel reden“), einem weit in die Gattungsgeschichte zurückgreifenden philosophischen Versuch über die Genese von Moral (Hanno Sauer: „Moral – Die Erfindung von Gut und Böse“), einer kritischen Analyse des Umgangs mit Vertreibung und Vertriebenen (Judith Kohlenberger: „Das Fluchtparadox“), einer biographisch geprägten Auseinandersetzung mit Identität (Elisabeth Wellershaus: „Wo die Fremde beginnt“), einer historischen Nachzeichnung russischer Hegemonialpolitik (Martin Schulze Wessel: „Der Fluch des Imperiums“) und Überlegungen zu einer sozial gerechteren Zeitkultur (Teresa Bücker: „Alle_Zeit“).

Von Vergleichbarkeit in einem einigermaßen handhabbaren Sinn kann da natürlich nicht die Rede sein. Aber ein „Sachbuch des Jahres“, so merkwürdig sich dieser Titel auch ausnehmen mag, wollte gewählt sein, so sind die Spielregeln. Der vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels ausgeschriebene Preis ist mit insgesamt 42.500 Euro dotiert – die Deutsche Bank tritt als Hauptsponsor auf –, wovon 25.000 Euro auf den ersten Preis und auf die anderen sieben nominierten Titel je 2.500 Euro entfallen.