Deutscher Buchpreis : Diese 20 Titel stehen auf der Longlist

Die zwanzig nominierten Romane zum Deutschen Buchpreis 2022 stehen fest. Die Jury hat 233 Titel gesichtet, die zwischen Oktober 2021 und dem 20. September 2022 erschienen sind oder noch erscheinen.

Die nominierten Romane sind: Fatma Aydemir: Dschinns (Carl Hanser, Februar 2022), Kristine Bilkau: Nebenan (Luchterhand, März 2022), Daniela Dröscher: Lügen über meine Mutter (Kiepenheuer & Witsch, August 2022), Carl-Christian Elze: Freudenberg (edition AZUR, Februar 2022), Theresia Enzensberger: Auf See (Carl Hanser, August 2022), Jan Faktor: Trottel (Kiepenheuer & Witsch, September 2022), Marie Gamillscheg: Aufruhr der Meerestiere (Luchterhand, März 2022), Kim de l’Horizon: Blutbuch (DuMont, Juli 2022), Yael Inokai: Ein simpler Eingriff (Hanser Berlin, Februar 2022), Reinhard Kaiser-Mühlecker: Wilderer (S. Fischer, März 2022, Anna Kim: Geschichte eines Kindes (Suhrkamp, August 2022), Esther Kinsky: Rombo (Suhrkamp, Februar 2022), Dagmar Leupold: Dagegen die Elefanten! (Jung und Jung, Februar 2022), Eckhart Nickel: Spitzweg (Piper, April 2022), Gabriele Riedle: In Dschungeln. In Wüsten. Im Krieg. (Die Andere Bibliothek, März 2022), Slata Roschal: 153 Formen des Nichtseins (homunculus, Februar 2022), Anna Yeliz Schentke: Kangal (S. Fischer, März 2022), Jochen Schmidt: Phlox (C.H.Beck, September 2022), Andreas Stichmann: Eine Liebe in Pjöngjang (Rowohlt, März 2022) und Heinz Strunk: Ein Sommer in Niendorf (Rowohlt, Juni 2022).

„In der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur rumoren die großen Fragen unserer Zeit“, sagte die Jurysprecherin Miriam Zeh. „Nach Herkunft und Identität, nach Formen und Zukunft unseres Zusammenlebens. Sie können sich in der deutschen oder österreichischen Provinz ebenso entfalten wie in Kabul oder Pjöngjang, in einer herannahenden Dystopie oder der real-historischen Ostberliner Vorwendezeit.“

Aus mehr als 200 Titeln und so vielen Einreichungen wie noch nie habe man, so Zeh, „epische Erzählungen ausgesucht, poetische Sprachschöpfungskaskaden sowie formale Experimente, die klassische und realistische Formen des Romans aufbrechen.“ Die Auswahl der Longlist folge verschiedenen Kriterien, so wie in der Jury auch Perspektiven aus Literaturvermittlung und -kritik zusammenfänden. Es seien etablierte Autoren und Auroinnen ebenso nominiert worden wie noch wenige bekannter und jüngere Stimmen. „Und wenn wir die so verschiedenen Romane“, so Zeh, “damit einem neugierigen Lesepublikum näherbringen können, freuen wir uns umso mehr.“

Der Jury gehören neben Miriam Zeh an: Erich Klein (freier Kritiker, Wien), Frank Menden (stories! Die Buchhandlung, Hamburg), Uli Ormanns (Agnes Buchhandlung, Köln), Isabelle Vonlanthen (Literaturhaus Zürich), Selma Wels (Kuratorin und Moderatorin, Frankfurt) und Jan Wiele (Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Im nächsten Schritt wählt die Jury sechs Romane für die Shortlist aus, die am 20. September veröffentlicht wird. Erst am Abend der Preisverleihung erfahren die sechs Ausgewählten, wer von ihnen den Deutschen Buchpreis erhält. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert; die fünf übrigen Finalisten erhalten jeweils 2.500 Euro. Die Preisverleihung findet am 17. Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse im Kaisersaal des Frankfurter Römers statt und wird live übertragen.

Der Deutsche Buchpreis wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vergeben. Hauptförderer des Deutschen Buchpreises ist die Deutsche Bank Stiftung, weiterer Partner ist die Stadt Frankfurt am Main. Die Deutsche Welle unterstützt den Deutschen Buchpreis bei der Medienarbeit im In- und Ausland.