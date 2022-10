Buchpreis an Kim de l’Horizon : Unvergessliche Szenen im Römer

Fast vierzig Jahre lang durfte Rainald Goetz für sich in Anspruch nehmen, die intensivste Performance der neueren deutschen Literatur auf eine Lesungsbühne gebracht zu haben, als er sich 1983 beim Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb mit einer Rasierklinge die Stirn zum Vortrag seines Textes „Subito“ aufritzte. An diesem Montagabend ist er abgelöst worden, von einem Schweizer Autor in Frankfurt und wieder anlässlich eines Literaturpreises. Kim de l‘Horizon heißt die nach Verlagsangaben 2666 (Roberto Bolaño lässt grüßen) geborene nonbinäre Person, die für den Roman „Blutbuch“ (Dumont) im Kaisersaal des Römers den diesjährigen Deutschen Buchpreis zugesprochen bekommen hat.

Andreas Platthaus Verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben. Folgen Ich folge

Der Titel des Buchs hat Kim de l‘Horizon nicht zum autodestruktiven Herumfuchteln mit einer Rasierklinge verführt, doch geschnitten wurde im Römer doch: Nach den Dankesworten fielen die Haare von Kim d l’Horizon, die/der zwar keine Rede vorbereitet, aber einen Rasierapparat in den Römer mitgenommen hatte, mit dem dann vor dem erst sprachlosen, dann teilweise jubelnden Publikum der Gewinnerschädel blankrasiert wurde. Die Verneinung einer jeden Geschlechterrolle durch Entledigung körperlicher Schönheitsattribute ist konsequent angesichts des schmerzvollen Inhalts von „Blutbuch“, einem Roman, der die Behauptung eines ebenfalls nichtbinären Erzählers gegen die gesellschaftlichen Erwartungen zum Gegenstand hat. Es ist ein eindrucksvolles Buch, auch weil darin in der Familie der notwendige Rückhalt für den radikalen Bruch gefunden wird. Kim de l‘Horizons Mutter saß im Frankfurter Publikum.

Ein Kompromiss ehrt das kompromissloseste Buch

Nachdem Jan Faktor für seinen Roman „Trottel“ vor zehn Tagen den hochdotierten Wilhelm-Raabe-Preis zugesprochen bekommen hatte, war die einzige ernsthafte Konkurrenz im Sechserfeld der Shortlist zum Deutschen Buchpreis geschwächt. Faktor und Kim de l’Horizon waren nach Qualitäts- und Originalitätskriterien die eindeutigen Favoriten, aber wer würde zwei große Auszeichnungen binnen zwei Wochen an dasselbe Buch vergeben? Dass es dennoch eine umkämpfte Entscheidung in der siebenköpfigen Jury war, deutete deren Vorsitzende Miriam Zeh bei der Preisverleihung an, als sie entgegen allen Gepflogenheiten Einblick in einen offenkundig uneinheitlichen Entscheidungsprozess gab, den es am Vortag gegeben hatte: Es sei „nicht ganz einfach gewesen, sich auf einen Roman zu einigen“. Immerhin kann man sagen, dass der Kompromiss das richtige Buch traf.

Und der Buchpreis erlebte eine dramaturgische Sternviertelstunde, nachdem die Moderatorin Cécile Schortmann dank ungewohnt schnellen Wortbeiträgen und dem erstmaligen Verzicht auf längere Lesepassagen aus den nominierten Titeln vor der Verkündigung des Siegerromans feststellte: „18.44 Uhr. Wir sind der Zeit voraus. Aber so kann sich ja der Gewinner oder die Gewinnerin mehr Zeit für die Dankesrede nehmen.“ Und das tat Kim de l‘Horizon, die/der sich und das Publikum im proppevollen Kaisersaal einer emotionalen Tour de force unterzog: erst tränenerstickter Dank an die Mutter auf Schweizerdeutsch, dann die wohl erste gesungene Dankesrede der deutschsprachigen Literaturgeschichte. Okay, nicht wirklich Dank, sondern ein Statement: der Acapella-Vortrag des elf Jahre alten Lieds „Nightcall“ vom französischen DJ Kavinsky. Dessen Refrain, von Kim de l’Horizon im Falsett vorgetragen, lautet „There’s something inside you / It’s hard to explain / They’re talking about you, boy / But you’re still the same.“ Was könnte besser zu einer Person passen, die sich aus der ihr zugeschriebenen Geschlechterrolle befreit, ohne dabei ihre Persönlichkeit aufzugeben?

Meisterhafte Spannungssteigerung beim Dank

Aber wer dachte, damit hätte es an Spektakulärem sein Bewenden, der musste sich eines Besseren überzeugen lassen. Erst kam nach dem Satz „Dieser Preis ist nicht nur für mich“ die Kopfrasur, und dann wurde dieser Satz von Kim de l’Horizon fortgesetzt mit einem Lob der Jury, die den Preis „offensichtlich auch für die Frauen in Iran“ gedacht habe. Und damit brachte Kim de l’Horizon die erste kollektive Standing Ovation in der Geschichte des Deutschen Buchpreises – nun ja – zustande. Ob sein wenig durchdachter Schlusssatz über die von ihm beobachtete Dummheit, „als wir dachten, Weiblichkeit ist nur im Westen emanzipiert“, nur der Spontaneität geschuldet war oder einer reichlich eingeschränkten eigenen Sicht auf politisches Engagement der letzten vierzig Jahre im arabischen Raum, in Lateinamerika, in Hongkong oder eben schon vor mehr als fünf Jahrzehnten in Iran, sei dahingestellt. Das wäre Rainald Goetz nicht passiert. Aber allen Besuchern der Zeremonie im Römer war spätestens um 18.58 Uhr klar, dass man etwas beigewohnt hatte, das sich nicht mehr vergessen lassen wird. Es war der stärkste Auftritt nichtbinär definierten Erzählens, der sich denken ließ. A star is born.