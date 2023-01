Manuskriptedieb vor Gericht : Der italienische Lupin der Bücher

Man ist sich schon im Office oder auf einer Buchmesse begegnet oder auch nicht, man hat sich einige Male gemailt, vielleicht miteinander telefoniert. Dann trifft wieder eine Nachricht im Postfach ein. Man öffnet: Liest sich alles wie immer; dieselbe Anrede und Wortwahl, derselbe Ton. Man klickt auf Antworten, schreibt „Danke“, „wie schön“ oder was man dem anderen gewöhnlich sonst so schreibt, lädt den versprochenen Anhang hoch. Alles ist so selbstverständlich, reine Routine. Und deshalb wird nicht die Mailadresse kontrolliert, wird nicht bemerkt, dass dort, wo sonst ein „m“ ist, ein „rn“ steht, ein „.com“ durch ein „.it“ ersetzt wurde oder ein „g“ durch ein „q“, sodass etwa aus „@wylieagency.com“ „@wylieaqency.com“ wurde. Man klickt auf „Senden“ – und ist im Netz des Manuskriptediebs.

Karen Krüger Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Vor wenigen Tagen hat sich Filippo Bernardini gegenüber der New Yorker Bundesstaatsanwaltschaft schuldig bekannt, für den Raub von mehr als 1000 Manuskripten verantwortlich zu sein. Damit ist zumindest ein Teil des Rätsels gelöst, das die Verlagselite auf drei Kontinenten fünf Jahre lang in Aufruhr versetzte, ihren Ruf bedrohte und Anlass war für wildeste Spekulationen, bis Bernardini vor fast genau einem Jahr vom FBI am JFK-Flughafen festgenommen wurde. Der Täter sei ein frustrierter Schriftsteller auf der Suche nach neuen Ideen, glaubten manche, andere an einen Hollywood-Produzenten, der sich guten Stoff als Erster sichern wolle. Literaturscouts wurden verdächtigt, Agenten. Einige verstiegen sich zu der steilen These, der russische Geheimdienst oder China habe die Verlagscomputer gehackt, um das westliche Kultursystem zu destabilisieren.