Gegen die Zensur : Nachbemerkungen zu Nachworten

Die Nachworte – die kurzen oder voluminösen Texte, die einem Werk bei seiner Veröffent­lichung anzuhängen ein Verlag oder ein Herausgeber für notwendig erachten – haben in der Geschichte eine recht eigene Historie. Diese beginnt lange vor der Erfindung des Buchdrucks, sie setzte ein, als die Schrift entstand.

Die Nachworte sind äußerst unterschiedlich, redlich oder voreingenommen, informativ oder irreführend, sachlich oder polemisch, knapp und klar oder weitschweifig und selbstgefällig, hilfreich oder höchst überflüssig. Gelegentlich sind Nachworte beachtlich, sogar sehr beachtlich, unübersehbar und gewichtiger als das Werk, was das Nachwort zu würdigen sich bemüht. So kann einer dreißigbändigen Goethe-Ausgabe noch ein mehrere Hundert Seiten starker einunddreißigster Band folgen, in dem ein bedeutender Germanist dem Leser den Autor, das Werk und die Zeit erläutert. Ich erinnere mich an den Stoßseufzer eines amerikanischen Germanisten bei einer Sitzung in der Darmstädter Akademie. Er sagte damals: „Goethe – unser aller Brötchengeber.“