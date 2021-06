Als Poetin im Rokoko : Eine Merkwürdigkeit ihres Geschlechts

Kronen und Kränze zierten – und zieren in geringerem Umfang auch noch heute – die Häupter von Fürsten und Dichterfürsten. Der Weg, auf dem die Erwählten zu diesen Insignien gelangten, war oft ein langer und mühseliger. Etwa vierzig deutsche Meilen (circa dreihundert Kilometer) betrug die Strecke, auf der zwei Schachteln mit Diplomen und einem Lorbeerkranz im Januar 1751 von Göttingen nach Friesland befördert wurden. Auf Beschluss der „Deutschen Gesellschaft“ sollte die Dichterin Dorothea Fuhrken aus Neustadtgödens mit dem Lorbeer gekrönt werden, nachdem sie bereits zuvor zum Ehrenmitglied und zur „kaiserlichen poeta laureata“ erwählt worden war.

Diese Erhebung hatte in ihrer ostfriesischen Heimat, im Oldenburgischen und darüber hinaus, besonders auch in Göttingen – von Dorothea Fuhrken als „grosses Lein-Athen“ besungen – für Aufmerksamkeit und Aufsehen mit einem ziemlich starken Nachhall gesorgt. Noch 1802 war in der ostfriesischen Zeitschrift Pallas zu lesen, sie sei „unter ihren Bekannten in Ostfriesland und auf der Gränze, eine Merkwürdigkeit ihres Geschlechts und ihrer Gegend“ gewesen.