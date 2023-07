Aktualisiert am

Erst das geheime Leben, jetzt die dunkle Seite: Der Sachbuchmarkt hat eine neue Lieblingsformel, die sich an einen bestimmten Lesertypus richtet.

Die führen doch was im Schilde: Markus Bennemann ist sicher, dass Bäume auch böse sind. Bild: picture alliance

Vor acht Jahren hat Peter Wohlleben eine Mode in Gang gesetzt, von der sich der Sachbuchmarkt bis heute nicht erholen konnte. Seit er „Das geheime Leben der Bäume“ veröffentlichte, haben viele Autoren und Verlage etliche geheime Leben iden­tifiziert, die bald darauf gar nicht mehr so geheim waren, weil mehr oder weniger erfolgreiche Monographien über sie erschienen sind. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sei erinnert an „Das geheime Leben der Elemente“, „Das geheime Leben der Wörter“, „Das geheime Leben der Kühe“, „Das geheime Leben der Eule“, „Das geheime Leben der Wale“, „Das geheime Leben der Seele“.

Kai Spanke Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

In den genannten Beispielen ist es natürlich unsinnig, von einem ge­heimen Leben zu sprechen, denn das hieße, die jeweiligen Protagonisten würden Facetten ihrer Existenz bewusst unter Verschluss halten. Aber es gibt ja auch noch verborgene Leben zu entdecken, etwa „Das verborgene Leben des Waldes“ oder „Das verborgene Leben der Füchse“. Übrigens war Wohlleben nicht der Erste, der ein geheimes Leben aufspürte – einschlägige Buchtitel desselben Zuschnitts gab es schon vor seinem Erfolg –, aber er war der Trendsetter in den vergangenen Jahren.

Lichtdefizit ist ein schlechtes Zeichen

Inzwischen ist eine interessante Variante der Geheimnisformel häufiger anzutreffen. Michael Sommer hat 2022 die Abhandlung „Dark Rome“ veröffentlicht. Untertitel: „Das geheime Leben der Römer“. Im Verlagstext heißt es: „Willkommen auf der dunklen Seite der römischen Geschichte!“ Von Stefan Kölsch stammt „Die dunkle Seite des Gehirns“, Fabio Wolkenstein hat „Die dunkle Seite der Christdemokratie“, Reiner Man­stetten „Die dunkle Seite der Wirtschaft“ vor­gelegt.

Während sich das geheime Leben auf Vorgänge bezieht, die unserer Aufmerksamkeit bislang entgangen sind, steht bei der dunklen Seite mehr auf dem Spiel, denn der vorzeigbare Teil der abendländischen Kultur ist auf eine gute Beleuchtung angewiesen. Zuerst sprach Gott „Es werde Licht“, später geht in der Bergpredigt die Strahlkraft auf die Zuhörer über: „Ihr seid das Licht der Welt.“ Der Heilige Geist schüttet sich in Form von Feuerzungen und Strahlen aus, Engel haben einen Heiligenschein, und die Aufklärung setzt aufs Licht der Erkenntnis. Gewinner stehen im Spotlight, Underdogs führen ein Schattendasein, ­kluge Menschen sind helle, verhaltensauffällige Zeitgenossen haben einen Schatten. Lichtdefizit ist also ein schlechtes Zeichen.

Böse, böse

Bücher über dunkle Seiten werben oft mit der Besichtigungsmöglichkeit eines Moralmankos. Sommers Rom-Band handelt dem Verlag zufolge von einer „Welt des Drogenkonsums, perfider Mordanschläge, obskurer Kulte, mysteriöser Staatsaffären, brutaler Bandenkämpfe und bizarrer Obsessionen“. Den Ruchlosigkeitsbonus kehrt auch der Untertitel von Markus Bennemanns „Böse Bäume“ hervor: „Wie sie töten, stehlen, Feuer legen – die dunkle Seite unserer liebsten Waldbewohner“. Hier fragt sich in erster Linie allerdings, was einen Baum gut oder böse macht, ja, was das eigentlich, unabhängig von Vertretern unserer Flora, genau heißen soll – böse.

Luke Russell hat gerade eine „Spurensuche“ zum Thema veröffentlicht, spricht von einem philosophischen „Rätsel“ und überlegt, ob das Böse überhaupt existiert. Tatsächlich ist die Kategorie aufgrund ihrer Vielgestaltigkeit schwer greifbar. Böse kann so viel wie schlecht bedeuten, es kann das Hauptproblem theistischer Argumentationen oder eine ästhetische Kategorie sein. Hegel meinte, im Werk E.T.A. Hoffmanns ein Beispiel des Bösen zu sehen, das dem Bereich des Geistes schlichtweg nicht zugehörig sei. Brigitte Jenull und Barbara Hanfstingl denken im kommenden Herbst darüber nach, was „Böse Eltern“ auszeichnet, Florian Schroeder will uns demnächst erläutern, „Warum wir das Böse brauchen“.

Hat man es bei solchen Büchern mit einer trotzigen Reaktion zu tun? Nach der Devise, nun aber erst recht, da eine zunehmende Wokeness vor Abgründigem warnt oder es gleich entsorgen will? Das wäre wohl eine zu eilige Annahme. Vielleicht eher so: Unterschiedliche Titel richten sich an unterschiedliche Leute. Wer Geheimnisse erfährt, etwa über das Leben von Elefanten, gehört fortan zum Kreis der Eingeweihten. Wer sich hingegen über dunkle Seiten informiert, hat häufig eine feste, im Grunde normative Erwartung: Was folgt, ist moralisch heikel und wahrscheinlich zu verurteilen – der Leser als Voyeur und Richter. Entrüstungslektüre? Gewiss ein lukratives Genre.