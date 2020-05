Neuer Comic von Steven Appleby : Vergesst Batman! Hier ist Dragman!

Vor Volker Reiches legendärem „Strizz“, der 2002 startete und heute noch in der „Frankfurter Allgemeinen Woche“ läuft, gab es im F.A.Z.-Feuilleton bereits einen anderen täglichen Comic: „Steven Applebys Normales Leben“, ein witziges Spiel mit Motiven aus Wissenschaft, Psychologie und Alltag. Und der Brite hatte einige Monate lang schon vorgemacht, was Volker Reiche dann unbegreiflicherweise fast zehn Jahre lang schaffen sollte: einen Comic-Strip täglich aktuell zu zeichnen. Appleby hat in einem Interview später erklärt, dass die Tätigkeit für die F.A.Z. die anstrengendste seines Lebens gewesen sei. Nach nur acht Monaten war die Zusammenarbeit deshalb wieder vorbei.

Andreas Platthaus Verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben. F.A.Z.

Seitdem ist leider kaum noch etwas von Appleby ins Deutsche übersetzt worden. Doch das sollte sich nun dringend ändern, denn jetzt ist die bislang ehrgeizigste Arbeit des Zeichners erschienen (bei Jonathan Cape, London): „Dragman“ heißt der Comic. Er ist sowohl hochkomisch als auch tiefbewegend. Denn Steven Appleby erzählt darin einen Teil seines Lebens.

Niemand sollte jetzt allerdings meinen, es handelte sich bei „Dragman“ um ein autobiographisches Werk. Eine kurze Inhaltsbeschreibung mag dem vorbeugen: In einem London der Gegenwart gibt es Superhelden, viele sogar, und sie sind derart alltäglich (aber auch dermaßen unmoralisch) geworden, dass sie Rettungsdienste meist nur noch gegen Bares anbieten. Deshalb gibt es eine Superhelden-Einsatzversicherung, das Äquivalent zu unserer Unfallversicherung. Im Fernsehen reüssiert ein einzelner Held namens The Fist mit einer hübschen Super-Assistentin zum Quoten-Hit, und eine Standesorganisation wacht darüber, dass nicht jeder dahergelaufene Überbegabte gleich ins Geschäft einsteigt. Deshalb hat der Titelheld Dragman am Beginn der Handlung sein Kostüm bereits wieder abgelegt.

Mit dem Seidenstrumpf zur Superkraft

Wo um alles in der Welt sollte in einem solchen seit Alan Moore gängigen, dystopischen Gesellschaftsentwurf eines Superheldencomics Platz für irgendetwas aus Steven Applebys eigenem Leben sein? Nun war auch schon sein „Normal Life“ alles andere als normal, und trotzdem trat der Zeichner darin unter eigenem Namen als Hauptfigur auf. Das passiert in „Dragman“ nicht, aber es ist etwas viel Wichtigeres eingeflossen als der Name: Herzblut. Das Stück wahren Appleby-Lebens im liebevoll verfälschten von „Dragman“ ist just das abgelegte Kostüm des Titelhelden. Dragman heißt eigentlich August Crimp, kümmert sich im bürgerlichen Leben daheim um seinen kleinen Sohn Goliath und ist verheiratet mit der wunderschönen Schreinerin Mary, deren Eltern Kollateral-Opfer bei einem Superhelden-Einsatz wurden, weshalb sie nicht gut auf Weltretter zu sprechen ist. Besser also, dass sie gar nicht weiß, dass ihr Gatte früher einmal Dragman war. Sein altes Kostüm hält er deshalb vor ihr versteckt.

Dieses Kostüm besteht aus Frauenkleidern. Denn als August Crimp als junger Mann neugierig einen Seidenstrumpf seiner Mutter anzog, merkte er, dass ihm dadurch die Kraft verliehen wurde zu fliegen. Da er sich schon als Kind gerne wie ein Mädchen angezogen hatte, machte er seine Faszination fortan als Erwachsener zur Mission – bis die Superheldengilde ihn verstieß, weil Transvestiten dort unerwünscht waren. Und der Zeichner Steven Appleby ist selbst ein Transvestit.