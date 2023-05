Da ist etwas in ihrer Stimme, das danach drängt, aus ein paar Sätzen Welten zu entwerfen. Das die Sinne anwirft und den Kopf verdreht. Regenzeit, der Geruch der Feuchtigkeit und der riesigen Kakerlaken, die sie damals rein zufällig amerikanische Kakerlaken nannten. Der Be­such der Python im Garten der Fa­milie und die Großmutter, die an die Vernunft der Schlange appellierte: Sie solle sich doch bitte zurückziehen, die Kinder hätten Angst vor ihr. Was sie dann auch tat. Später der Moment der Überraschung, als Chimamanda Ngozi Adichie, schon Schreibende, vom magischen Realismus hörte, weil das für sie kein literarisches Mittel, sondern Alltag war.

Mit welchem Genuss sie vom Le­sen als Kind erzählt, vom Leben auf dem Campus, wo ihr Vater Professor und die Welt eine andere war. Wo es alles gab wie in einer kleinen Stadt, vor allem Rückzugsorte für die Phantasie. Dann das plötzliche Ende dieser Welt. Das Glück der Kindheit, das man in der Rückschau erst versteht.

Adichie war am Donnerstag kurz in Stuttgart, wo sie das erste von Lena Gorelik kuratierte und vom Stuttgarter Literaturhaus unter der Leitung von Stefanie Stegmann binnen eines Jahres geplante Interna­tionale Literaturfestival eröffnete. „Schreiben, wenn die Welt geschieht“ heißt das Motto dieser Tage bis zum 21. Mai, und es war sehr wahrscheinlich, wenn auch nicht vorhersehbar, dass die nigerianische Schriftstellerin und Feministin, die im Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle mit Standing Ovations begrüßt wurde, mit Jubelrufen und Pfiffen, dieses Motto für einen kleinen Exkurs in die Gepflogenheiten des politischen Schreibens und die Lage ihres Landes nutzen würde. „Kein Text entsteht in einem Vakuum.“ Heißt: Alles Schreiben ist per se politisch.

Und umgekehrt: Der einfachste westliche Zugang zur modernen Literatur des afrikanischen Kontinents sei, seine Texte grundsätzlich als politische Manifeste zu lesen statt als Ge­schichten zwischen Menschen. Das konstatiert Adichie ohne Wertung, für den Fall, dass man sich später über die Gründe Gedanken machen möchte. Und erinnert daran, wie der tyrannische Vater aus ihrem ersten Roman „Blauer Hibiskus“ immer wieder als Metapher für einen gewalttätigen Staat gedeutet wurde.

Offener Brief an Joe Biden

Womit wir mitten in der Politik wären. Die Wahl in Nigeria war im Februar, und da Deutschland inzwischen mehr mit der Schadensbegrenzung bei der Rückgabe der Benin-Bronzen beschäftigt ist, sind die Folgen des Wahlbetrugs bei uns kaum noch der Rede wert. Adichie aber hat einen offenen Brief an Joe Biden geschrieben, nachdem dieser den früheren Gouverneur des Bundesstaats Lagos und neuen Präsidenten Bola Tinubu, einen der reichsten Männer des Landes und Vertreter des politischen Establishments, zum Wahlsieg beglückwünscht hatte. In diesem Brief beschreibt sie, wie das Versprechen einer fairen und freien Wahl am 25. Februar die Nigerianer in die Wahllokale lockte, die Hoffnung, diesmal auf den demokratischen Prozess vertrauen zu können wegen des vor einem Jahr beschlossenen Electoral Act, der legalen Grundlage für ein elektronisches Wählerverzeichnis, mit dessen Hilfe die Stimmen direkt online übermittelt werden sollten.

Dann aber lief alles anders. Wahlhelfer kamen zu spät, Berichte von Schüssen in einem Wahllokal machten die Runde, Angehörige einer ethnischen Gruppe wurden eingeschüchtert, aufgebrachte Wähler, die forderten, beim Hochladen ihrer Stimme dabei zu sein, vertröstet. Und als einige Tage später die Ergebnisse da waren, war auf den ersten Blick klar, dass die mani­puliert worden war. Die Nigerianer, schreibt Adichie an Biden, fühlten sich in ihrer Intelligenz beleidigt. Umso überraschender, dass das amerikanische Außenministerium Tinubu am 1. März zum Sieg gratulierte und seine Repräsentanten von einem neuen Zeitalter für die nigerianische De­mokratie schwärmten.

Das liest Adichie in Stuttgart, ohne einmal nur ihre wunderbare Stimme zu heben. Sie liest aus ihrem Brief und lässt ihn im Saal stehen und sagt, so gehe das immer: „Ich schreibe, weil ich schreiben muss.“ Weil es nötig ist. Und je mehr offene Briefe man schreiben muss, desto weniger Zeit bleibt für all die wichtigen, verborgenen Geschichten, die literarische Vielfalt, deshalb sei sie immer so in Eile, ihre To-write-Liste lang, und es sei doch ein Zeichen von großem Optimismus, wenn man in einem Land derart aufwendige Literaturfestivals organisieren könne. Und all die aufgekratzten Menschen im Saal, sie lauschen kurz in sich hinein.