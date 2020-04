Buchmarkt-Zahlen : Umsatz bricht um mehr als 30 Prozent ein

Gerade hatte die Kulturstaatsministerin Monika Grütters noch im Interview in der „Süddeutschen Zeitung“ von ihrem Berliner Buchhändler berichtet, die Situation komme ihm vor „wie vor Weihnachten“, allerdings eingeräumt, dass in anderen Bundesländern, in denen anders als in Berlin und Sachsen-Anhalt Buchhandlungen nicht für „lebensnotwendig“ erklärt worden waren und deshalb geöffnet bleiben könnten, viele Läden ums Überleben kämpfen müssten. Jetzt veröffentlicht das Magazin des Branchenverbands, das „Börsenblatt“, Zahlen, die diesen Kampf eindrucksvoll untermalen: Im März ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um dreißig Prozent eingebrochen.

Dabei ist der Shutdown erst in der zweiten Monatshälfte erfolgt. Für die letzten Tage davor verzeichnet die tägliche Auswertung sogar noch einen deutlichen Anstieg. Am Dienstag, 17. März, sei der Umsatz am stärksten gewesen, wie das „Börsenblatt“ anhand der Zahlen von Media Control berichtet, am Wochenende darauf weise der Buchverkauf in Supermärkten Spitzenwerte auf. Seitdem geben sich viele Buchhändler alle Mühe, um auch bei geschlossenen Läden ihre Kunden zu versorgen. Ohne dieses Engagement, steht zu befürchten, sähen die Zahlen noch finsterer aus.

Mehr zum Thema 1/

Reisebücher seien unter den Umsatzgruppen mit einem Einbruch von mehr als sechzig Prozent am stärksten betroffen, berichtet das „Börsenblatt“, die Belletristik und das Kinder- und Jugendbuch seien mit einem Rückgang von wenig mehr als 24 beziehungsweise 18 Prozent vergleichsweise gering betroffen. Für den aktuellen Monat erwartet Christina Schulte, stellvertretende Chefredakteurin des „Börsenblatts“, einen noch stärkeren Einbruch im Vergleich zum Vorjahresmonat. 2019 fiel der Ostersonntag auf den 21. April, ein Großteil des für gewöhnlich starken Geschäfts vor den Feiertagen wurde in diesem Monat gemacht.

Unterdessen berichtet die auf Filesharing fokussierte Website „TorrentFreak“ von einem deutlichen Anstieg illegaler Verbreitung urheberrechtsgeschützter Werke. Im Zeitraum vom 6. März zum 6. April soll der illegale Download von Film- und Buchdateien weltweit um 33 Prozent gestiegen sein.