Bibliotheken : Hinab in die Schatzkammer!

Der Wert von Bildung versteht sich offenbar nicht mehr von selbst. So klangen sie ein wenig nach Beschwichtigung, die Sätze der Kulturoberen zur Eröffnung des neuen Museums der Berliner Staatsbibliothek Unter den Linden, das schon im Namen „Stabi Kulturwerk“ das Unfertige betont. Von einer „Eröffnung, die eine Öffnung ist“ sprach Kulturstaatsministerin Claudia Roth, als könnte sich dahinter auch ein Verschließen und Wegsperren verbergen. Der Büchertempel, so der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Hermann Parzinger, werde sich gewiss „weiter vernetzen“, als wäre er selbst nicht genug. Und auch der Generaldirektor der Staatsbibliothek Achim Bonte nannte als Ziel „niedrigschwellige, partizipative Wissensvermittlung“. Prima, verstanden. Aber sollte man nicht eher betonen, dass die hier gezeigten Stücke Weltformat haben? Dass sie ganz aus eigenem Recht funkeln, dass sie uns umhauen, hoffentlich sogar überfordern, wenn wir nur die Augen aufmachen?

Ein leichter Pullover ist zu empfehlen

Paul Ingendaay Europa-Korrespondent des Feuilletons in Berlin. Folgen Ich folge

Der erste Raumeindruck des von Astrid Bornheim und dko-Architekten vor mehr als zehn Jahren konzipierten Museums ist streng, sehr streng: Das Ausstellungsmobiliar ist vollständig schwarz. Im trüben Dämmer, geleitet von indirekter Beleuchtung am Fuß der Archivschränke, geht es voran. Linkerhand: mehr als dreihundert sanft illuminierte Bücher, Handschriften, Landkarten, Globen, von frühen Buchdrucken bis zu einer signierten Fotografie der Comedian Harmonists; jedes Objekt darf nur fünfzig Lux abbekommen. Zur Rechten: fünf Stationen zur Geschichte der Staatsbibliothek, seit der „Große Kurfürst“ Friedrich Wilhelm von Brandenburg 1661 die „Churfürstliche Bibliothek zu Cölln an der Spree“ einer streng ausgewählten Öffentlichkeit zugänglich machte. Jenseits der Sammlung, noch weiter links, bilden fotochromatische Porträts der Berühmten ihrer jeweiligen Epoche eine weitere Beleuchtungsachse. Die Kälte des Konzepts muss man erst einmal überwinden. Auch ein leichter Pullover ist bei klimatisierten zwanzig Grad zu empfehlen. Doch je länger man schaut, desto aufregender wird die Sache.

Denn so, wie sich menschliches Wissen in diesem gigantischen Bau angesammelt und vertieft hat, so nimmt auch die Komplexität der Ausstellung zu: von einer jahrhundertealten Vergangenheit in die Gegenwart einer immer feiner verästelten Spezialisierung; von luftig platzierten Vitrinen zu kleinteiligeren Arrangements, deren Schaustücke nur der Anfang sind. Darunter schlummern riesige Schubladen, die man aufziehen kann, um noch mehr zu entdecken. Alles ist solide und sicher hinter Glas. Irgendwann begreift man auch, was mit „partizipativ“ gemeint ist. Wer mit einer einzigen ausgestellten Seite des osmanischen Prinzenspiegels von 1698, dem Blick in eine illustrierte Schiffsbaukunde aus dem achtzehnten Jahrhundert oder in ein Kriegs-Kinderbuch von 1915 nicht genug hat, kann mit dem QR-Code über sein Smartphone das ganze Werk digital durchblättern. Kein Problem für Menschen, die Speisekarten auf dem Telefon lesen.

„Eine der schönsten Aufgaben, die ich je übernommen habe“ nennt Carola Pohlmann, die Leiterin der Kinder- und Jugendbuchabteilung, ihre Koordinationsarbeit mit dem des Kuratorenteam seit 2016, die jetzt abgeschlossen ist. Rund 360 Werke auf tausend Quadratmetern repräsentieren die endlich sichtbar gewordene Ordnungs- und Klassifikationsleistung einer Weltbibliothek. „Beschäftigt euch mit dem Original!“, so umschreibt Uli Lechtleitner von der Architektengemeinschaft Bürozentral, welche die Umsetzung des Konzepts in den letzten Jahren betreut hat, die Kernidee des Stabi Kulturwerks. Alle drei Monate sollen die Stücke aus konservatorischen Gründen ausgetauscht werden. Und der angeschlossene Bereich für Wechselausstellungen wird am 17. August mit einer Schau über E.T.A. Hoffmanns Aktualität eröffnet.

Am Ende der Zentralachse folgt der Gang hinab in die Schatzkammer: Hier ruht eines der weltweit schönsten Exemplare der Gutenberg-Bibel (Mainz 1454/55) mit exquisitem Bildschmuck, dessen Entstehung eine Etage höher in einer schönen digitalen Vorführung erklärt wird. Hier ruhen auch das Nibelungenlied, Blätter von Bachs h-moll-Messe, das persische „Buch der Könige“ aus Isfahan (1605) mit seinen atemraubenden Miniaturen und die zweite Auflage des „Struwwelpeter“. Früher war der haarige Kerl mit den langen Fingernägeln übrigens noch nicht auf dem Cover. Der Autor Heinrich Hoffmann hatte seinem Werk 1846 den pomadigen Titel gegeben: „Lustige Geschichten und drollige Bilder“. Im Stabi Kulturwerk warten echte Entdeckungen.