Deutsche Gefängnisse nach 1945 : Ohne Härte geht es nicht

Im Frühjahr 1948 verfügte das Strafvollzugsamt von Berlin, die Gefangenen sollten künftig die „praktische Bienenzucht“ erlernen. Ein zeitgenössischer Kommentator erläuterte, die Beobachtung von Bienen lehre die Tugenden von „Fleiß und Selbstlosigkeit, Sparsamkeit und Treue, Entsagung und Kindesliebe“, an denen sich die Gefangenen ein Beispiel nehmen sollten. Dies sei eine „gute Grundlage für eine Weltanschauung, die der Ethik und Form unseres demokratischen Staates entspricht“.

In Wirklichkeit war dieser neue Staat während des ersten Jahrzehnts seines Bestehens kaum in den Gefängnissen angekommen. Ebenso wie vor 1945 wurde der Zweck des Strafvollzugs primär in der Sühne für begangenes Unrecht gesehen, während sich sein Bildungsauftrag in einer Erziehung zu Ordnung und Arbeit erschöpfen sollte. Erst im Laufe der sechziger Jahre begann sich das Bild allmählich zu wandeln. Biologistische Erklärungsmuster kriminellen Verhaltens traten, wenngleich mit der signifikanten Ausnahme von Sexualstraftaten, hinter soziologischen Modellen zurück. Vor allem die Sozialisationstheorie erlebte einen steilen Aufstieg. Der Täter wurde nun zunehmend als Opfer seines Lebens gesehen, durch eine unzureichende Sozialisation dazu prädestiniert, eine Existenz am Rand der Gesellschaft zu fristen.