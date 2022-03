PEN relativiert Boykott-Aufruf : Russische Literatur soll nicht generell verboten sein

Der Präsident des Schriftstellerverbands PEN Ukraine, Andrej Kurkow, hat den Aufruf zum Boykott russischer Schriftsteller und Verlage von Anfang März relativiert. Er wisse, dass nicht alle russischen Autoren Wladimir Putin und seine aggressive Politik unterstützen, sagte Kurkow dem Evangelischen Pressedienst (epd). Deswegen schlage er eine „Weiße Liste“ mit Namen derjenigen russischen Kulturschaffenden vor, die sich nicht scheuten, ihre Stimme gegen Putin und den Krieg in der Ukraine zu erheben: „Unterstützen wir diejenigen, die uns unterstützen.“

Zugleich verwahrte sich der russischsprachige ukrainische Schriftsteller dagegen, dem PEN Ukraine „Hass-Rede“ zu unterstellen. Auch verbrenne niemand in der Ukraine die Bücher von Tolstoi, Puschkin oder Dostojewski. „Die Ukraine verbrennt überhaupt keine Bücher“, sagte Kurkow, der 1961 in St. Peterburg geboren wurde und seit seiner Kindheit in Kiew lebt. „Stattdessen verbrennt und bombardiert die russische Armee ukrainische Museen, Kirchen und Gedenkstätten.“

Auch in Deutschland gab es Kritik

Solange der Krieg dauere, werde es daher keine Gespräche zwischen Vertretern von Kultur und Literatur aus Russland und der Ukraine geben, wie sie etwa der Salon du Livre de Paris vorschlage, sagte Kurkow. Der PEN Ukraine habe stattdessen Online-Diskussionen über den Krieg mit Kollegen aus den USA und Großbritannien organisiert.

Zusammen mit weiteren ukrainischen Literatur-Verbänden hatte der PEN Ukraine Anfang März zu einem Boykott russischer Autoren und Autorinnen, Bücher und Verlage aufgerufen, weil russische Literatur staatliche Propaganda enthalte. Der Internationale PEN-Verband kritisierte den Boykottaufruf. Auch in Deutschland gab es Kritik.

Kurkow, der sich zurzeit im Westen der Ukraine aufhält, appellierte an die deutschen Verlage, so viele Bücher wie möglich zur Ukraine herauszubringen. Es sei wichtig, das Interesse an ukrainischer Literatur und auch an Sachbüchern über das Land zu wecken, damit die deutschen Leser die ukrainische Geschichte verstehen lernten. Von ihm selbst erschien zuletzt der Roman „Graue Bienen“ (Diogenes, 2019), eine Geschichte aus dem umkämpften Donbass.