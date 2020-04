Vereinigung der Bibliotheken : Als sich Frankfurt und Leipzig zusammenfanden

Vor dreißig Jahren und damit noch vor der Wiedervereinigung Deutschlands fanden die beiden Nationalbibliotheken in Ost und West zusammen. Damals ahnte keiner der Beteiligten, wie viel Zukunft in der avisierten Arbeitsteilung steckte.

Am 5. April 1990 legten die Deutsche Bücherei in Leipzig und die Deutsche Bibliothek in Frankfurt am Main ein Konzept zur Zusammenführung der beiden Institutionen vor, die mehr als vierzig Jahre lang mit ihren nationalbibliothekarischen Angeboten konkurriert hatten. Nur knapp fünf Monate nach dem Fall der Mauer und noch vor der Vereinigung der beiden deutschen Staaten konnte keiner der Beteiligten ahnen, wie viel Zukunft in der avisierten Arbeitsteiligkeit der beiden Großbibliotheken steckte.

Es lag jenseits des Vorstellungsvermögens, welch rasante Fahrt der in den achtziger Jahren gerade erst begonnene digitale Umbau der gesamten Informationsversorgung aufnehmen würde. Heute liegt der Zugang, den die aus beiden Häuser geschaffene Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet, bei täglich rund achttausend Titeln, mehr als zwei Drittel davon in digitaler Form.

Sie alle werden gesammelt, verzeichnet und langzeitarchiviert – ohne einen hohen Grad an Automatisierung sind diese Prozesse nicht darstellbar. Dass diese Herausforderung, die unsere Gesellschaft an die Deutsche Nationalbibliothek stellt, bewältigt werden kann, verdankt sich auch dem Konzept, das vor dreißig Jahren im Rahmen der Wiesbadener Buchhändlertage vorgestellt wurde.

Im Zentrum der Bemühung steht die Rettung beider Standorte

Die Vereinigung der beiden Bibliotheken zum nationalen kulturellen Gedächtnis hatte Modellcharakter für andere Institutionen in Deutschland. Denn die Frage nach der Zukunft von teilungsbedingten Parallelinstitutionen in Ost und West war eine der zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen zu Beginn im wiedervereinigten Deutschland und dabei zugleich Quelle sowohl existentieller Verunsicherungen als auch großer Chancen. Dass bei den Buchhändlertagen im Frühjahr 1990 die Chancen im Vordergrund standen, steht heute außer Frage. Es war nicht die Zeit für Bedenkenträgerei.

Dass die Vision einer vereinten Nationalbibliothek Realität wurde, ist vor allem vier einzelnen Akteuren zu verdanken: Klaus-Dieter Lehmann, damals Generaldirektor der Deutschen Bibliothek in Frankfurt am Main, war Kopf und eine Herzkammer des Unternehmens. Die andere Herzkammer, Helmut Rötzsch, seinerzeit Generaldirektor der Deutschen Bücherei in Leipzig, war der Stratege im Osten, der durch seine guten Kontakte auch in die westdeutsche Buchbranche den Faden zwischen BRD und DDR nie hatte reißen lassen.

Wolfgang Schäuble, damals Bundesminister des Inneren, stand als Wegbereiter Pate und sorgte dafür, dass die Zusammenführung der Bibliotheken Eingang in den Einigungsvertrag fand. Und schließlich wandte sich die damalige Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main, Dorothee Hess-Maier, nach einer gemeinsamen Vorstandssitzung mit ihren Leipziger Kollegen in einem deutlichen Appell an Bund und Länder: Sie sollten die standortsichernden Maßnahmen zugunsten des schriftlichen Gedächtnisses der Nation unterstützen.

Im Zentrum dieser Bemühungen stand die Rettung beider Standorte: der 1912 in Leipzig gegründeten Deutschen Bücherei und der 1946 in Frankfurt am Main gegründeten Deutschen Bibliothek. Klaus-Dieter Lehmann wurde nicht müde zu betonen, dass „Entweder-oder-Lösungen für die nationalbibliographische Zukunft Deutschlands nichts taugen“.

Seine Argumente gegen die Schließung eines der beiden Standorte zielten dabei in drei Richtungen. Zum einen auf den in der Planung bereits weit fortgeschrittenen Neubau der Deutschen Bibliothek in Frankfurt: Dessen Weiterfinanzierung auch angesichts der enormen Kosten zu sichern, die dem Bund durch die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten entstehen würden, war das Nahziel, das auch die ihrerseits erst 1991 zusammengeführten Börsenvereine zu betonen nicht müde wurden. Ferner spielte die Effizienzsteigerung eine zentrale Rolle. Durch arbeitsteiliges Vorgehen versprach man sich Einsparungen: „Ökonomisch vertretbar, politisch sinnvoll, bibliothekarisch überzeugend“, so fasst es das Konzept zusammen.