Bei diesen Paradiesfrüchten scheint der Fall ewig suspendiert: Paul Cézannes „Stillleben mit Äpfeln“ von 1893/94 hängt im Getty Museum in Los Angeles. Bild: Getty Museum Collection

Das dritte und längste der fünf Kapitel von T. J. Clarks Buch über Paul Cézanne trägt den Titel „Cézanne’s Material“. Man kann das gut mit „Cézannes Stoff“ übersetzen, denn in dieser Interpretation des „Stilllebens mit Äpfeln“ aus dem Getty-Museum, die als wiederholt neu ansetzende Beschreibung des Gemäldes ausgeführt ist, beschäftigt sich Clark am ausführlichsten mit dem schwarz-blauen, gemusterten Tuch in der unteren Bildhälfte.

In einer typischen Parenthese äußert er sich begeistert darüber, dass in der englischen Sprache ein und dasselbe Wort abstrakt einen ontologischen Zustand und praktisch eine bescheidene Art von Textilien bezeichnet. Der deutsche Wortbefund böte Clark Grund zu derselben Freude.