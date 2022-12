Streik bei HarperCollins : Sie forden eine Million Dollar mehr für Löhne

In New York tobt ein heftiger neuartiger Arbeitskampf im Verlagswesen. Er könnte die ganze Kulturwelt verändern.

„Mit Leidenschaft können wir keine Rechnungen bezahlen“ steht auf ih­ren Schildern: 250 Angestellte des Verlagshauses HarperCollins streiken in New York seit Anfang November für bessere Löhne. Damit sind die Lektorinnen, Grafiker und Büroangestellten ziemlich allein, denn in den meisten Verlagen in den USA gibt es keine gewerkschaftliche Vertretung. HarperCollins, das zu den „Big Five“ der englischsprachigen Verlagshäuser gehört, lehnt Verhandlungen am Hauptsitz bislang ab.

Die Arbeit an Büchern ist zu billig

Die Gewerkschaft UAW 2110 („United Auto Workers, Technical, Office and Professional Union“) fordert, dass das Unternehmen pro Jahr etwa eine Million Dollar mehr für Löhne ausgibt. Das Brutto-Anfangsgehalt solle von 45.000 auf 50.000 Dollar steigen. Die Angestellten wollen auch, dass der Verlag mehr Mitarbeiter einstellt, die nicht weiß sind. UAW-Vertreterin Laura Harshberger bezeichnete das Management als un­kooperativ. Der Verlag, der weltweit etwa 4000 Angestellte hat, habe al­lein im dritten Quartal des Jahres 2022 39 Millionen Dollar Umsatz er­zielt, wolle aber nur einige Zehntausend Dollar mehr für Gehaltserhöhungen ausgeben.

Die Kultur- und Verlagsbranche gilt in New York als beliebtes Feld für teuer ausgebildete Menschen aus wohlhabendem Haus. In der Stadt, wo schon ein WG-Zimmer tausend Dollar und mehr kostet, kann man von 45.000 Dollar vor Steuern schwerlich eine Familie ernähren – vor allem, wenn Tausende Dollar für private Altersvorsorgepläne zu be­zahlen sind, sowie Zehntausende oder gar Hunderttausende Dollar an Studienschulden. Das mittlere Einkommen für New York City wird je nach Berechnungsgrundlage mit 67.000 bis über 100.000 Dollar angegeben.

„Ich hatte immer Nebenjobs, und so machen es sehr viele“, sagt zum Beispiel Faith Black Ross über ihre Jahre in verschiedenen Verlagen. Heute ist sie freiberufliche Lektorin und verdient mehr als in den Unternehmen. In einem Verlag be­kam sie anfangs 24.000 Dollar im Jahr und lebte stets in Wohngemeinschaften – zu einer Zeit, wo ein Zimmer im benachbarten Jersey City noch für 400 Dollar zu haben war. Eine gewerkschaftliche Vertretung sei ihr und ihren Kolleginnen „nicht mal in den Sinn gekommen“, sagt Ross. Sie wolle nicht so weit gehen, zu sagen, dass jeder, der ins Verlagswesen gehe, aus einer wohlhabenderen Familie stamme, aber es seien schon sehr viele.

Manche von den Nichtbegüterten wollen sich mit ih­rer Lage nicht mehr abfinden. Deswegen solidarisieren sich jetzt auch an­dere aus der Branche. Mehr als 150 Literaturagenten unterschrieben einen offenen Brief, in dem sie er­klären, nicht mehr mit HarperCollins arbeiten zu wollen, bis das Unter­nehmen in Verhandlungen eintritt. Eine von ihnen ist die Schriftstellerin und Literaturagentin Danya Kukafka. Als Bestsellerautorin von HarperCollins sei sie „entsetzt“ darüber, dass der Streik bislang keine Re­sonanz bei der Unternehmensleitung gefunden habe, schrieb sie in einer bei Twitter geteilten Mail an den Verlag.

HarperCollins ist das einzige größere Haus, dessen Mitarbeiter überhaupt gewerkschaftlich organisiert sind, seit achtzig Jahren. In den Vereinigten Staaten gibt es kein allgemeines Recht darauf. Die Vorschriften variieren von Bundesstaat zu Bundesstaat. Belegschaften müssen in der Regel per Abstimmung durchsetzen, dass eine Gewerkschaft in ih­rem Betrieb zugelassen wird. Viele Unternehmer bekämpfen solche Be­mühungen mit Kampagnen und en­gagieren dafür oft „Union Busting“-Kanzleien, die sich auf die Einschüchterung von Lohnabhängigen spezialisiert haben.

Im Verlagswesen sind solche Kampagnen, wie sie auch bei T-Mobile USA oder Volkswagen schon vorgekommen sind, nicht einmal nötig. In vielen Verlagen versuchten die Angestellten bislang noch nie, sich zu organisieren; aber auch Streiks an Universitäten strahlen derzeit in die Kulturszene aus. Allein an der University of California legten kürzlich 48.000 Beschäftigte für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen die Arbeit nieder. Der nächste Streik im Verlagswesen könnte ebenfalls in dieser Woche anstehen: eintausend Angestellte der „New York Times“ drohen mit einem 24-stündigen Ausstand, wenn ihre Forderungen nach höheren Löhnen so­wie besseren Kranken- und Rentenplänen nicht erfüllt werden.