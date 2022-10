Abenteuer und Albtraum : Der Stausee, aus dem im Sommer die Vergangenheit auftaucht

Wir sind ein Land der Staudämme, ein von alters her mit Dürren und Überschwemmungen geschlagenes Volk, eine Nation, die sich über anderthalb Jahrhunderte darauf versteift hat, ihre Flüsse zu zähmen und ihre Täler zu fluten, ganze Regionen unter Wasser zu setzen, sodass Tausende von Menschen den Wohnort räumen mussten. Spanien, eine mit blauen Kratzern übersäte Landkarte, mit mehr Fluss- als Küstenkilometern und mehr als dreihundert Stauseen.

Für uns Kinder der trockenen Regionen, die wir fern der Küste im Landesinneren aufwuchsen, in Arbeiterfamilien, die sich höchstens kurze Sommerurlaube am Meer erlauben konnten, wurden die Stauseen zu unserem Strand, billigen Ferien. Unsere kindlichen Bäder darin waren so aufregend wie beunruhigend, Abenteuer und Albtraum zugleich, das Wasser still und dunkel, so anders als das glasklare im Fluss. Wenn wir hineinsprangen, begleitete uns eine ewige Erzählung von Faszination und Schrecken, von Mund zu Mund weitergegeben und vergrößert durch Mütter und Väter, Onkel und Tanten, Nachbarn, Freunde: Sei bloß vorsichtig am See! Geh nicht zu tief rein! Die Strömungen sind unberechenbar, das sanfte Wasser trügerisch, es packt dich und zieht dich auf den Grund. Pass mit den Löchern im Grund auf, die unsichtbar unter deinen Füßen lauern, wer dort versinkt, kommt nie wieder heraus! Mach keine Kopfsprünge, im Wasser verstecken sich scharfkantige Felsen, da kannst du dir den Schädel aufschlagen! Plötzliche Strudel, unauslotbare Tiefen, Temperaturschwankungen, die den Schwimmer schlagartig lähmen, riesige Fische, die einen Hund verschlingen könnten.