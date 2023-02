Aktualisiert am

Der sogenannten Sassoon-Codex dürfte im Mai eine Rekordsumme einbringen. Das gut tausend Jahre altes Buch befindet sich in einem außergewöhnlich guten Zustand, es fehlen nur wenige Seiten.

Die älteste und vollständigste Hebräische Bibel der Welt wird im Mai versteigert und könnte einen sagenhaften Preis um die 50 Millionen Dollar erzielen. Der Sassoon-Codex, wie das mehr als tausend Jahre alte Buch nach seinem bekanntesten Besitzer, dem 1942 verstorbenen David Solomon Sassoon, heißt, komme im Mai unter den Hammer, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Mittwoch in New York mit.

Der Wert der Hebräischen Bibel, die um 900 nach Christus entstand, werde auf 30 bis 50 Millionen Dollar (27,9 bis 46,6 Millionen Euro) geschätzt, sagte der Sotheby's-Direktor für alte Bücher und Schriften, Richard Austin, der Nachrichtenagentur AFP. Bei einem solchen Endgebot wäre sie „eines der teuersten jemals verkauften Manuskripte“.

Austin hob hervor, mit dem Sassoon-Codex werde ein wertvolles Exemplar vom „Gründungstext der Zivilisation“ versteigert. Es gebe kaum einen anderen Text, „der mehr Einfluss hatte in der Geschichte der Menschheit als die Bibel“.

Hebräisch, Altgriechisch, Aramäisch

Der Sassoon-Codex ist weitgehend auf hebräisch verfasst, enthält aber auch altgriechische und aramäische Passagen. Das Buch befindet sich in einem außergewöhnlich guten Erhaltungszustand, es fehlen nur wenige Seiten.

Das kostbare Manuskript habe bedeutenden Sammlern des 20. Jahrhunderts gehört, erklärte Sotheby's. Es sei möglich, dass es nun von einer Institution erworben werde, um weiter studiert und erforscht zu werden.

Mehr zum Thema 1/

Sotheby's präsentiert sich als führendes Auktionshaus bei der Versteigerung historischer Dokumente. Im November 2021 hatte das Auktionshaus ein Original der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika für einen Rekordpreis von 43 Millionen Dollar versteigert. Käufer war der US-Milliardär Kenneth Griffin, Chef der Investmentfirma Citadel, der zusagte, das historisch bedeutsame Dokument einem Museum in Arkansas als Leihgabe zu überlassen.