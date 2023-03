Sophie Schönberger sieht in ihrem neuen Buch die Demokratie in Gefahr, weil eine wichtige Voraussetzung immer weniger gegeben sei: die Fähigkeit der Bürgerinnen und Bürger, sich gegenseitig auszuhalten.

Wahlkabine in Mainz, Rheinland-Pfalz, am 12. Februar 2023 Bild: Lando Hass

Die Demokratie erscheint heute nicht als die selbstverständliche Staatsform der modernen Gesellschaft. Die Liste der Staaten, die keine Demokratien sind, ist lang. Folgt man dem Demokratie-Index des britischen „Economist“, so gibt es gegenwärtig ganze 24 „full democracies“ in der Welt. In ihnen leben acht Prozent der Weltbevölkerung. Nimmt man die „fehlerbehafteten Demokratien“ hinzu, so zählt knapp die Hälfte aller Menschen zu deren Bürgern, wohingegen 54 Prozent in hybriden oder autoritären Regimen leben. Beispiele dafür sind China, die Türkei, der Iran, aber auch Peru, Mexiko und Ägypten.

Sophie Schönberger, Professorin für Öffentliches Recht an der Universität Düsseldorf, sieht die Demokratie auch in den „full democracies“ gefährdet. Das belegt für sie nicht nur der Zuspruch, den autoritäre Parteien hier und da erhalten. Ihre These ist vielmehr, dass eine zentrale Voraussetzung von Demokratien immer weniger gegeben sei: die Fähigkeit der Bürger, sich gegenseitig auszuhalten.