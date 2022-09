Neuer Chef bei S. Fischer : Oliver Vogel löst Siv Bublitz ab

Das ist ein Paukenschlag im deutschen Verlagswesen, zudem einer aus dem Nichts – scheinbar. S. Fischer bekommt einen neuen verlegerischen Geschäftsführer: Oliver Vogel. Das ist ein alter Bekannter im Frankfurter Traditionshaus, denn bis 2019 war er bei Fischer Programmleiter für deutschsprachige Literatur und gemeinsam mit dem damaligen verlegerischen S.-Fischer-Geschäftsführer Jörg Bong so etwas wie ein Dreamteam in diesem Bereich.

Andreas Platthaus Verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben. Folgen Ich folge

Dann schied Bong aus, und mit Siv Bublitz wurde eine Nachfolgerein eingesetzt, die erst seit zwei Jahren im Haus war und eine ganz andere Vorstellung vom Verlagsprogramm hatte als Vogel. Folgerichtig ließ der sich nach Berlin versetzen, als Leiter des kleinen dortigen S.-Fischer-Verlagsbüros, und verließ das Unternehmen schließlich zum 1. Januar 2022 ganz. Nun kehrt er schon zum 1. Oktober als dessen Chef zurück.

Es ist das Eingeständnis der Holtzbrinck-Verlagsgruppe, zu der S. Fischer gehört, dass das Engagement von Siv Bublitz, einer sehr erfahrenen Verlegerin, im Jahr 2017 ein Irrtum war. Zuvor hatte sie den Berliner Ullstein Verlag geleitet, und der hatte ein ganz anderes Profil als S. Fischer: Auf Unterhaltung war man in Berlin fixiert und auf entsprechend hohe Auflagen.

Nicht, dass man Letztere nicht auch bei Fischer, gerade unter Bong, gewollt hätte – sonst hätte man Bublitz mit Blick auf Bongs Nachfolge gar nicht erst geholt –, aber dort sollten hohe Auflagen idealerweise verbunden sein mit hohem Anspruch: in der Gegenwartsliteratur (über die Vergangenheit muss man gar nicht groß reden: Franz Kafka, Thomas Mann, Virginia Woolf oder Boris Pasternak sind Fischer-Klassiker, um nur einige Namen zu nennen) und vor allem auch im Sachbuch, das nach dem Zweiten Weltkrieg von dem aus dem Exil heimgekehrten Verleger Gottfried Bermann Fischer als aufklärerische Begleitung der Demokratisierung Deutschlands betrachtet wurde. Berühmtestes Beispiel dafür wurde 1977, noch lange nach dem Rückzug Bermann Fischers und dem daraus resultierenden Übergang von S. Fischer an den Holtzbrinck-Konzern im Jahr 1963, die berühmte „Schwarze Reihe“ zur NS-Geschichte.

Siv Bublitz hatte ein anderes Verständnis vom Verlegen. Von ihr stammt die Aussage „„Früher prägte ein Verleger das Programm und war das Gesicht des Hauses. Heute ist das grundlegend anders. Ich empfinde das nicht als Verlust, im Gegenteil.“ Man kann dazu stehen, wie man will, aber es bedeutete einen Traditionsbruch. Mit jener Tradition, auf die sich vor allem die frühere Verlagsleiterin Monika Schoeller berufen hat, die von 1974 bis 2002 amtierte und als graue Eminenz noch bis zu ihrem Tod 2019 die Geschicke von S. Fischer lenkte. Sie hat also noch Bublitz mit in den Sattel gehoben. Nun hat ihr Halbbruder Stefan von Holtzbrinck sich von Bublitz getrennt und mit Vogel einen alten Schoeller-Vertrauten eingesetzt.

Ein Traditionsbruch soll geheilt werden

Waren es drei verlorene Jahre für S. Fischer? Das Programm wurde in dieser Zeit verschlankt, von jährlich fünfhundert Titeln (die meisten davon Taschenbücher) auf etwa dreihundert. Weniger Bücher mit jeweils höheren Auflagen war das erklärte Ziel. Aber das finanzielle Ergebnis überzeugte nicht, gerade im Konzernkontext stehen die anderen beiden literarischen Schwergewichte Rowohlt und Kiepenheuer & Witsch dem Vernehmen nach besser da.

Dazu kam 2020 die von Bublitz betriebene Trennung des Verlags von dessen langjähriger Autorin Monika Maron aus politischen Gründen. Sie hat dem Ansehen von S. Fischer mehr geschadet als dem von Maron und dürfte das Umdenken an der Konzernspitze ausgelöst haben, was die Führungsfähigkeiten von Bublitz angeht. Damals hatte der nach Berlin ausgewichene Vogel gerade seine Kündigung beim Verlag eingereicht, die dann Ende 2021 wirksam wurde. Er ging danach zur Literaturagentur Graf und Graf - für wenige Monate, was dort wiederum wenig Freude auslösen wird. Und nun wird er Chef anstelle jener Chefin, wegen derer er weggegangen war. Er wird mit vollem Einsatz zurückkommen müssen nach Frankfurt.

Mehr zum Thema 1/

Denn ganz leicht dürfte es für ihn selbst als neuen Wunsch-Chef der Konzernleitung nicht werden. Vogel gilt als sehr kompetenter und angenehmer Verlagsmensch mit klarer Präferenz fürs Inhaltliche. Aber nur, weil mit Bublitz jetzt eine eher organisatorisch denkende Verlegerin gescheitert ist, wird diese Herausforderung für ihn nicht wesentlich geringer sein. Und in der Öffentlichkeit wird es heißen: Wieder sei eine Frau im deutschen Literaturbetrieb verdrängt worden zugunsten eines Mannes. Noch dazu eines, der gerade mal sechs Jahre jünger ist; beide gehören jener Generation an, die allmählich auf die Zielgrade ihrer Berufslaufbahnen einbiegt.

Das Erwartbare wäre die Wahl einer jüngeren Person gewesen. Da herrscht gar kein Mangel an exzellenten Kandidatinnen - und Kandidaten. Der Altersfrage indes ungeachtet: Wenn es in der öffentlichen Debatte immer darum geht, dass Geschlecht doch keine Rolle beim Karriereweg spielen dürfe, dann gilt das auch beim Scheitern. Dass Oliver Vogel auf Siv Bublitz folgt, ist keine Verschwörung des Patriarchats. Es sei denn, man sähe die Verpflichtung gegenüber den Gründervätern des Hauses (und Monika Schoeller!) als eine solche an. Es vor allem der Versuch, die Zeit zurückzudrehen. Das ist gewagt, aber vom Anspruch her an das, was ein Verlag einer Gesellschaft zu geben haben soll, erfreulich. Ganz unabhängig von den Personen.