Norwegische Literatur : Wenn ein Mädchen einfach verschwindet

Acht Zeilen nur, und man weiß durch die konzentrierten Sätze, dass dieser kleine Roman zu den schönsten Büchern gehören wird, die einem jemals auf den Tisch gelegt worden sind: „Eine junge, weiße Stirn, die durch die Dunkelheit drang. Ein elfjähriges Mädchen. Siss. Es war eigentlich erst Spätnachmittag, aber schon dunkel. Hartgefrorener Spätherbst. Sterne, aber kein Mond und kein Schnee, also auch kein Lichtschimmer – dichte Dunkelheit, trotz der Sterne. Zu beiden Seiten totenstiller Wald – mit allem, das zu dieser Zeit darin leben und frieren mochte.“

Da ist kein Wort zu viel. Als „Das Eisschloss“ herauskam, war sein Autor allerdings alles andere als ein Debütant. Tarjej Vesaas hatte vierzig Jahre Erfahrung. Die Kette seiner Veröffentlichungen seit 1923 riss eigentlich nur während der Zeit der deutschen Besatzung Norwegens ab, in der er nichts herausbringen konnte. Seine wichtigsten Werke wie „Die Vögel“ schrieb er danach, wobei er auch Lyrik publizierte – dem vorliegenden Buch merkt man das auch an, ein winziges Kapitel ist sogar ganz in Gedichtform gehalten. „Traum von verschneiten Brücken“ heißt es: „Wir stehen da, der Schnee fällt dichter. Dein Mantelärmel wird weiß. Mein Mantelärmel wird weiß. Sie verbinden uns wie verschneite Brücken.“

„Das Eis-Schloss“ erschien 1963: ein Roman über die Verbundenheit zweier elfjähriger Mädchen, in dem jedes Wort wie mit dem Diamentenschleifer eingepasst wurde und eine Spannung vorherrscht, die sich nicht auf einer der zweihundert Seiten verliert. Hinrich Schmidt-Henkel, der Übersetzer Fosses, Espedals und Askildsens, hat ihn noch einmal neu übersetzt. Der beste Mann für diesen Job.

„Ich weiß nicht, ob ich mal in den Himmel komme“

„Will dich treffen, Siss. Unterschrift: Unn.“ Das steht auf dem Zettel, den die elfjährige Siss auf ihrem Schulpult entdeckt, und der Erzähler fügt noch hinzu: „Ein Strahl von irgendwoher.“

Die kleine Siss, ein Mädchen auf der Schwelle zur Frau, ist von der Aussicht auf eine Freundschaft mit der gleichaltrigen, gerade erst in den Ort gezogenen Unn wie verzaubert, und das nicht nur, weil Unn, die nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter zu einer Tante ziehen musste, durch ihren Schicksalsschlag „ein eigenes Licht“ zu besitzen scheint. Sie fühlt sich mit Unn auf eine nicht mehr ganz kindliche, aber eben auch noch nicht erwachsene Weise verbunden.

Sie treffen sich, und Unn verriegelt die Tür. Sie wissen die „Einleitung zu der Freundschaft, die sie knüpfen wollten“ nicht so recht zu gestalten, blicken in einen Spiegel, ziehen sich aus und sofort wieder an. Und dann erwägt Unn, Siss ein Geheimnis erzählen zu wollen, sagt dazu aber nur: „Ich weiß nicht, ob ich mal in den Himmel komme.“ Siss, fürchterlich durcheinander, flieht durch den frostharten Winter nach Haus.

Alles deutet darauf hin, dass dieser Nachhauseweg im Dunkeln nicht gutgehen wird. Aber es ist nicht Siss, die sich verläuft: Es ist Unn, die am nächsten Morgen, ebenfalls von der Begegnung verwirrt, einen heimlichen Ausflug auf die andere Seite des zugefrorenes, ständig krachende Geräusche von sich gebenden Sees zu machen beschließt. Dort soll es einen durch die Kälte erstarrten Wasserfall geben, der wie ein Schloss aussieht. Unn findet es und drückt sich durch eine Spalte hinein.

Ein Buch über Trauer und Trauerbewältigung

„Des Schlosses Wände waren gebildet von dem treibenden Schnee, und Fenster und Türen von den schneidenden Winden; es waren über hundert Säle darin, alle, wie sie der Schnee zusammenwehte; der größte erstreckte sich mehrere Meilen lang; das starke Nordlicht beleuchtete sie alle, und sie waren so groß, so leer, so eisig kalt und so glänzend!“ Diese Zeilen sind nicht von Vesaas und werden auch nicht zitiert, sie stammen aus Andersens Kunstmärchen „Die Schneekönigin“. Aber die Szenen, die Vesaas aus dem Inneren des zugefrorenen Wasserfalles beschreibt, wirken wie eine Reise dorthin. Oder auch eine Reminiszenz an das Abenteuer der Kinder im „Bergkristall“ von Adalbert Stifter.

Vesaas schildert weder ein Märchen, noch geht das Abenteuer gut aus: Unn lässt sich vom Licht berauschen, das durch das Eis ins Innere fällt, von der vergänglichen Poesie, die noch unbeschreiblicher ist als das Wunder des Treffens mit Siss – und findet den Ausgang nicht mehr.