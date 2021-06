Ralf König ist seit einigen Wochen gut ausgerüstet. In seiner Kölner Dachgeschosswohnung hängen Westernhut, Revolvergurt und ein Long John am Garderobenständer. Zwei dieser drei Requisiten darf man erwarten, wenn ein Comiczeichner sich anschickt, einen „Lucky Luke“-Comic zu machen, also eine Geschichte über den berühmten einsamen Cowboy, der schneller zieht als sein Schatten. Aber der Long John, ein Unterwäscheeinteiler mit aufknöpfbarem Hinterteil? Nun, wer zu den Lesern von „Lucky Luke“ zählt, wird schon manche Figur in diesem Accessoire gesehen haben – vor allem, wenn es darangeht, sie zu teeren und zu federn.

Und wer Ralf Königs eigene Comics kennt, der weiß, dass Männer in Unterwäsche darin regelmäßig auftreten; so nun auch in „Zarter Schmelz“, seinem „Lucky Luke“-Album. König ist einerseits der international wohl berühmteste deutsche Comiczeichner und andererseits sicher der berühmteste Schwulencomiczeichner der Welt. Seine populärste Geschichte, „Der bewegte Mann“ von 1987, hat sich viele hunderttausend Mal verkauft, die Verfilmung sahen gar Millionen. Und zwar nicht nur ein homosexuelles Publikum, für das König, geboren 1960, seit seinem Kunststudium Comics zeichnet, sondern ein breiter Querschnitt von Menschen, die sich an der Selbstironie dieses Autors erfreuen und sein umfangreiches Gesamtwerk als Chronik der deutschen Schwulenemanzipation schätzen gelernt haben. Aus Königs Comics erfährt man mehr über Fragen gesellschaftlicher Toleranz oder des Selbstverständnisses der Subkultur als aus soziologischen Studien. So nun auch in „Zarter Schmelz“.