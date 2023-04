Aktualisiert am

Ein historischer Moment: Minister Yang Keng (rechts) besucht 1978 VW. In der Mitte der Ingenieur Wenpo Lee. Bild: Familienarchiv Felix Lee

Das Buch setzt ein mit einem Datum, das nicht in den Geschichtsbüchern steht, aber eigentlich dort hingehört; es markiert nämlich den Beginn einer Ära, die gerade vielleicht schon wieder zu Ende geht: der 17. April 1978. An diesem Montag erhielt bei VW in Wolfsburg der Entwicklungsingenieur Dr. Wenpo Lee einen Anruf aus der Presseabteilung: Vor dem Werkstor stünden ein paar Chinesen, von denen einer behauptete, er sei Minister – ob Dr. Lee nicht einmal kommen könne. Ohne große Erwartung machte er sich auf den Weg.

Es stellte sich heraus, dass die etwas schüchternen Herren tatsächlich aus der Volksrepublik kamen und einer von ihnen der Minister für Land- und Industriemaschinen war, Yang Keng. Sie seien an Nutzfahrzeugen interessiert, sagte er, an Bussen und großen Lastkraftwagen, für alles andere sei China zu arm. Der rasch herbeigeeilte Produktions-Vorstand von VW, Günter Hartwich, machte später an diesem Tag einen Einwand: „Ein sich entwickelndes Land braucht doch Pkws“, sagte er und erläuterte, von Dr. Lee gedolmetscht, wie VW im Nachkriegsdeutschland mit seinem Konzept eines durch Massenproduktion erschwinglichen Wagens fürs Volk Erfolg hatte. Der Minister sagte dazu nichts weiter.