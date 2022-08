Deutsch-deutsche Popkultur : Pop ist ohne Politik nicht denkbar

Zu ihrem Zapfenstreich hatte die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel im vergangenen Jahr drei Musiktitel ausgewählt – recht spät, wie das Stabsmusikkorps der Bundeswehr anmerkte. Denn für die Stücke gab es zum Teil nicht einmal passende Noten. „Du hast den Farbfilm vergessen“ war eine Wahl, die zu Merkel passte. Nicht so subversiv, dass sie damit bestimmte Gruppen gegen sich aufbringen würde. Aber doch ließ sich die Sympathie für das DDR-Frühwerk der Sängerin Nina Hagen mit einem Text von Kurt Demmler auch als ein vorsichtiges politisches Statement begreifen.

Von Mitte der Siebzigerjahre an war Popmusik ein wesentlicher Teil der Annäherung zwischen Ost und West. Manche glauben sogar, der Austausch von Musikern und das Geschehen auf Berliner Konzertbühnen habe entscheidend dazu beigetragen, dass 1989 die Mauer fiel. In Nina Hagen spiegelt sich diese Entwicklung. „Vielleicht war dies die erstaunlichste Wendung in der deutschsprachigen Popmusik der siebziger Jahre – dass die von Zensur und Unterdrückung geprägte Kultur der DDR eine Künstlerin hervorbrachte, die nach ihrer Übersiedelung in den Westen alle dort gängigen Ausdrucksformen von sexueller Rebellion übertraf“, schreibt der Musikjournalist Jens Balzer in seinem Buch „Schmalz und Rebellion. Der deutsche Pop und seine Sprache“.

Maschinen-Futurismus und Schlager

Als Tochter der Schauspielerin und Sängerin Eva-Maria Hagen und Stieftochter des politischen Barden Wolf Biermann wurde Nina Hagen hineingeboren in die ostdeutsche Dissidenz. Sie unterstützte und folgte Biermann nach dessen Ausbürgerung in den Westen und wurde unter dem Einfluss des englischen Punks zu einer Ikone der New-Wave-Bewegung und eine der schrägsten deutschen Popmusikerinnen überhaupt. Biermann schließlich hatte einen gewissen Einfluss darauf, ihre für zwei Platten ergiebige Verbindung mit ihrer Band, zuvor als Lokomotive Kreuzberg, später als Spliff bekannt, für immer zu lösen.

Der Farbfilm-Song ist ein Bindeglied zwischen Jens Balzers Buch und einer zweiten gelungenen Neuerscheinung zum deutsch-deutschen Pop: Der Musikjournalist Joachim Hentschel legt mit „Dann sind wir Helden“ eine umfassende Geschichte der Zeit vor, in der das ostdeutsche Publikum westdeutsche Musiker zu sehen – oder zum Teil auch nicht zu sehen bekam. Und in der westdeutsche Unterstützer halfen, ostdeutschen Punk auf Schallplatten festzuhalten.

Erzählt wird bislang Unerzähltes

Balzer hingegen liefert eine Diskursanalyse der Themen im deutschen Schlager und Popsong seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Kuriositäten wie der Farbfilm-Song treffen auf das Fernweh der Schlager von Vico Torriani, Caterina Valente und Freddy Quinn. Der Maschinen-Futurismus von Kraftwerk auf Provokationen von DAF und den Einstürzenden Neubauten. Die Ironie von Tocotronic prallt auf die Frauenverachtung im zeitgenössischen Deutsch-Rap.

Beide Bücher erzählen auf unterschiedliche Weise bislang Unerzähltes: Hentschel hat ein quellenstarkes Musikgeschichtsbuch geschrieben, das Zeitzeugen wie Udo Lindenberg und Veronika Fischer, Dirk Zöllner und Wolfgang Niedecken, Cornelia Schleime und Oskar Lafontaine über Annäherung unter schwankender kultureller Kontrolle in der DDR zu Wort kommen lässt. Balzer hingegen greift exemplarische Songs heraus, interpretiert Strophen und Refrains und reflektiert die dominierenden Themen der jeweiligen Epochen.