Geschichte der Flaschenpost : Die Lesbarkeit des Meeres

Herr Struck, Sie sind Literaturwissenschaftler und neuerdings auch Experte für die Geschichte der Flaschenpost. Wer hat wann die erste Flaschenpost verschickt?

Angeblich Christoph Kolumbus, als er von seiner ersten Amerikareise zurückfuhr. Sein Schiff sei, so Kolumbus, in einen Sturm geraten, er habe befürchtet, es werde sinken, seine Entdeckung der Welt vorenthalten bleiben und seinen Erben die ihm versprochene Prämie versagt. Also schrieb er einen Text über seine Entdeckung und verschloss den in einem kleinen Fass, Glasflaschen gab es noch nicht, das er im Meer aussetzte. Das ist die früheste Flaschenpost, von der man heute weiß, aber auch nur, weil Kolumbus den Sturm bekanntlich überlebt und später davon berichtet hat; das Fass ist nie gefunden worden. Regelmäßiger verschickt wurden Flaschenposten dann erst deutlich später.

Wann begann denn die Zeit der Flaschenposten in Flaschen?

Ab dem Ende des 18. Jahrhunderts, häufiger ausgesetzt wurden sie ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Dafür brauchte es ja nicht nur Glas, sondern Infrastrukturen: eine Seefahrt, die sich global immer stärker ausbreitet, genug Menschen, die an Küsten leben, eine Flaschenpost aufsammeln, lesen und dorthin weiterleiten können, wo sie hin soll. Es brauchte also erst mal ein etabliertes Postsystem. Voraussetzung der Flaschenpost waren moderne Waren-, Personen- und Nachrichtenströme. Und sie entstand als Instrument der sich gründenden Ozeanographie.

Typische Absender waren also keine einsam Gestrandeten oder untergehenden Schiffbrüchigen?

Auch Schiffbrüchige haben mal Flaschenposten ausgesetzt. Aber das war nie die Hauptfunktion der Flaschenpost, die lag in der Forschung. Im ausgehenden 18. Jahrhundert kam die Überlegung auf, Flaschenposten zur umfassenden Vermessung von Meeresströmungen zu nutzen, hinter denen man erstmals Stromsysteme vermutete. 1800 unternahm man erste vereinzelte Versuche, ab 1850 setzten Forschungsinstitutionen systematisch Flaschenposten aus. Sie ließen Flaschenposten driften, um Strömungen zu erkunden und dokumentieren zu können.

Wie liefen diese Forschungen ab?

Wissenschaftler gaben Schiffspersonal oder Schiffspassagieren kleine Formulare mit auf ihre Fahrten, auf denen auch stand, der Zettel möge bei seinem Fund an die ausstellende Forschungsinstitution zurückgeschickt werden. Die Schiffsreisenden füllten sie mit ihren Koordinaten und warfen sie, verschlossen in einer Flasche, über Bord. Wurde die gefunden, etwa von Strandgutsammlern oder Fischern, brachten die Finderin und der Finder den Zettel idealerweise auf den Weg zurück zu den Wissenschaftlern, mit der Angabe, wo die Flasche gefunden wurde. Das verlief meist über mehrere Personen und war eines der ersten großen Citizen-Science-Projekte, darauf angewiesen, unterschiedlichste Menschen, die keine Wissenschaftler waren, einzubeziehen.

Wie sind Sie als Literaturwissenschaftler eigentlich auf dieses Thema gekommen?

Das frage ich mich auch manchmal. Mich interessiert grundsätzlich die Verbindung zwischen Literatur und Wissenschaftsgeschichte, aber auf die Flaschenpost kam ich sehr zufällig, weil ich bei Recherchen zu einem anderen Thema auf einen Aufsatz über die Flaschenpost stieß, vom Meeres- und Polarforscher Georg Neumeyer, der als Erster in Deutschland die Flaschenpost-Forschung angetrieben hat. Dann fand ich heraus, dass eine von Neumeyer im 19. Jahrhundert angelegte Sammlung von gefundenen Flaschenposten, die teilweise auch er hat aussetzen lassen, noch existiert. Sie findet sich am Bundesamt für Hydrographie und Seeschifffahrt in Hamburg und ist die einzige erhaltene Sammlung dieser Art.