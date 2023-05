Interessiert an Geschichten, die Geschichte erzählen: Kai Diekmann, hier 2010 in der Redaktion der „Bild“-Zeitung Bild: picture alliance / dpa

Es fehlte nicht viel, und dieses Buch wäre nie geschrieben worden. Dann hätte Kai Diekmann gar nichts zu erzählen gehabt. Er wäre nicht der dienstälteste Chefredakteur der „Bild“-Zeitung geworden, der sich im Dezember 2016, nach sechzehn Jahren, von seiner Redaktion, von seiner „Familie“ verabschiedet. „Es war mir eine Ehre“, sagt er, schwer angefasst, und senkt den Kopf.

Und dann, als er eigentlich schon weg ist, setzt der „Terrier“, der „Bohrer“ und „Krawallheini“ noch seinen letzten Scoop. „We have President Trump for you!!!“, lautet die SMS. Und tatsächlich bekommt Diekmann das Interview mit dem neuen amerikanischen Präsidenten, der Journalisten für gewöhnlich verabscheut: Trump pur, so wie ihn die ganze Welt in den kommenden Wochen kennenlernen wird. Ein Bombeninterview. Was für ein Abgang. Besser geht es nicht. „Wann ist der richtige Zeitpunkt abzutreten? Jetzt.“