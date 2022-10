Massentierhaltung : Der Weg zur Totvermarktung

Was unseren Augen in der Regel verborgen bleibt: In Deutschland wurden 2021 fast 52 Millionen Schweine geschlachtet. Bild: dpa

Die Geschichtsschreibung zur modernen Massentierhaltung erlebt gerade eine Konjunktur. Eigentlich wird das auch höchste Zeit, sind doch Billigfleisch und Tierwohl in der Öffentlichkeit emotional diskutierte Themen. Umweltbewegung und Tierschutzverbände weisen immer wieder auf die erschreckenden Bedingungen moderner Tierhaltung hin. Einzelhandelsketten und Sozialverbände hingegen warnen in seltener Einmütigkeit vor einer Verteuerung des Fleisches, sollte etwas Grundlegendes an den gegenwärtigen Praktiken der Massentierhaltung geändert werden.

Das Thema enthält also Sprengstoff, und umso näherliegend ist es darum, sich über die historischen Wurzeln der Massentierhaltung zu verständigen. Die Art und Weise, wie Tiere aufgezogen, geschlachtet, verarbeitet und ihr Fleisch anschließend zu Markte getragen wurde, hat sich nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg grundlegend verändert. Noch in den Fünfzigerjahren wurden die Tiere in die Städte getrieben, dort gehandelt und in Schlachthöfen umgebracht. Ihr Fleisch wurde anschließend beim Metzger verkauft. Fleischpreise waren ein ständiges Politikum und der tägliche Konsum von Fleisch für die meisten Familien völlig undenkbar. Seitdem haben sich die Dinge jedoch gewandelt, und damit beschäftigen sich die beiden Bücher von Veronika Settele und Karl Christian Führer.

Führer ist ein renommierter Wirtschaftshistoriker und mit verschiedenen wichtigen Arbeiten etwa zur Geschichte der Häuserspekulation in den Sechzigerjahren hervorgetreten. In das „Fleisch der Republik“ liefert er nun einen umfassenden Blick auf die Entwicklung der gesamten Wertschöpfungskette des Fleisches nach dem Zweiten Weltkrieg. Dabei geht es nicht nur um die Aufzucht und Schlachtung der Tiere, sondern auch um den Verkauf im Tiefkühlregal des Supermarkts. Was Führer überzeugend zeigt: Die Massenproduktion von Fleisch hing eng mit der Ausbildung von Massenmärkten zusammen. Nicht nur aßen die Bürger immer mehr Fleisch, das ihnen zunehmend billig angeboten wurde. Die Konkurrenz von Einzelhandelsketten, Großhändlern und der daraus resultierende Margendruck schufen einen permanenten Druck auf die Betriebe, sich zu vergrößern und die Aufzucht und Schlachtung der Tiere fortlaufend zu rationalisieren.

Dinge, die man gar nicht so genau wissen möchte

„Get big or get out“: Diesen Spruch bekamen Farmer in den Vereinigten Staaten während der Fünfziger- und Sechzigerjahre ständig zu hören. Das galt genauso für die westdeutsche Landwirtschaft, und hier kann man nachlesen, was das im Detail bedeutete: Die städtischen Schlachthöfe wurden nach und nach bedeutungslos und ihre Aufgabe von Versandschlachthöfen übernommen. Der Fachausdruck dafür lautete „Totvermarktung“: Die Tiere wurden bereits tot und zerteilt an Metzgereien, vor allem aber an Supermärkte geliefert. Seit den Siebzigern verkauften diese das Produkt zunehmend bereits abgepackt und ausgezeichnet, weshalb die Konsumenten nicht einmal mehr an die Theke mussten. Während der Fleischkonsum stieg und das Produkt immer billiger wurde, entwickelte sich die Tierhaltung zu einer echten Industrie – mit all den unappetitlichen Nebenfolgen, die das bis heute hat.