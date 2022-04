Pamphlet des Veganismus : Die Knechtschaft in der Gemüsediktatur

Immerhin hat sich für uns die Liste der erotischen Neigungen mit diesem Buch verlängert. Jetzt wissen wir, dass es auch Vegansexuelle gibt, Menschen, die sich vegan ernähren und nur solche Menschen lieben können, die es gleichfalls tun, weil alle anderen für sie kaum besser als Kannibalen sind. Damit ist schon alles Erfreuliche über dieses Veganismus-Pamphlet der niederländischen Zukunftsanthropologin Roanne van Voorst gesagt, die als Sechzehnjährige aus Tierliebe zur Vegetarierin wurde, ein paar Jahre später zum Veganismus konvertierte und uns nun in ihrem Buch verspricht: „Ich errichte eine futuristische Traumlandschaft für dich, von einer Welt, die sowohl freundlich zu Tieren als auch zur Umwelt ist.“ In Wahrheit ist es ein Schreckensszenario nicht nur der kulinarischen Kastrierung.

Roanne van Voorst macht aus ihrer Radikalität vom ersten Augenblick an keinen Hehl: Nutztierhaltung ist für sie Folter, Qual, ein unverzeihliches Verbrechen, eine einzige fortgesetzte Grausamkeit. Fleischesser setzt sie mit Sklavenhaltern gleich, Karnismus bezeichnet sie als „extrem gewalttätige Ideologie“, „gute Tierhaltung“ gibt es für sie prinzipiell nicht, denn selbst der liebevollste Schweinezüchter ist ein Schwein, weil er für Geld Tiere tötet. Die Autorin versteigt sich fortwährend in Absurditäten und behauptet etwa, Fleisch habe bei der Evolution des Menschen keine Rolle gespielt und sei nie ein gängiges Lebensmittel gewesen. Dabei steht es für die Anthropologie außer Frage, dass erst die hochkonzentrierte Energiezufuhr durch Fleisch dem Homo sapiens die Zeit und Kraft gab, um zum Herrscher der Welt zu werden. Und dass die Menschheit überhaupt noch Milch trinkt, ist für van Voorst vor allem die Folge perfider Werbekampagnen der Milchindustrie.

Das Buch erinnert an einen wild wuchernden Gedankengarten voller Kraut und Rüben: Erst wird die Geschichte des Vegetarismus und Veganismus von Pythagoras bis Beyoncé im Sauseschritt erzählt, dann eine Familienszene aus einer fleischfreien Zukunft im Stil von Hanni-und-Nanni-Science-Fiction zum Besten gegeben. Episoden aus dem eigenen Familienleben mit dem Ritual des samstäglichen Pfannkuchenfrühstücks inklusive Ehestreitigkeiten, weil der Gatte Milch und Eier mag, wechseln sich mit langatmigen Einlassungen zur Paartherapie und banalen Lebenshilfetipps für Partnerschaften mit unterschiedlichen Essgewohnheiten ab. Geschichten bekehrter Viehbauern, die Ekel angesichts ihres früheren Tuns empfinden und jetzt Gemüse anbauen, anstatt Kälbchen und Lämmchen zu ermorden, mischen sich mit Plädoyers für die Verleihung von Persönlichkeitsrechten an Tiere und Verdammungen von Bio-Fleischzüchtern, die im Grunde auch nicht besser sind als die bösen Buben von den Massenbetrieben.

Auf wissenschaftliche Seriosität verzichtet van Voorst, die ihre Leser penetrant duzt und pausenlos akademisches Vokabular wie „Scheißgefühl“, „Scheißgeschichte“, „Wurschteln“, „Autsch“ oder „verschrumpelte Omis und Opis“ nutzt, bei alldem so konsequent wie Vegansexuelle auf Bratwürste. Anschuldigungen ersetzen Argumentationen, Episoden Evidenzen, moralische Empörungen nüchterne Abwägungen, selektive Wahrnehmungen objektive Darstellungen. Zitiert wird ein Kochbuch von 1612, das Fleischverzicht propagiert, keine Erwähnung finden die Dutzenden Kochbücher früherer Epochen, in denen sich fast jedes Rezept um Fleisch dreht.

Der globale Veganismus wird zum alleinigen Heilsbringer der Klimarettung erklärt, andere Optionen als die Knechtschaft in der Gemüsediktatur gibt es offensichtlich nicht. Und der notorische B-12-Mangel bei einer veganen Ernährung wird zwar konstatiert, aber salopp beiseitege­schoben, so sei es eben, es gebe ja Pillen. Was daraus folgt, ob dieser Mangel den Veganismus nicht prinzipiell infrage stellt, interessiert van Voorst ebenso wenig wie das Problem, wovon die Abermillionen armer Bauern in kargen Weltgegenden leben sollen, die Schafe und Ziegen halten, weil ihr Boden nicht für den Anbau von Auberginen und Brokkoli taugt. Und am allerwenigsten schert sich die Zukunftsanthropologin darum, wie armselig unsere Küche ohne Fisch und Fleisch, Butter und Eier, wie schmerzhaft, wie gewaltig der Preis des freiwilligen Geschmacksverzichts für viele von uns wäre – die un­verzeihlichste ihrer Verblendungen. Wir jedenfalls bleiben nach dieser Lektüre erst recht karnivor­sexu­ell.

Roanne van Voorst: „Einst aßen wir Tiere“. Goldmann Verlag, München 2022. 334 S., br., 17,– €.