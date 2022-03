Neue Form der Landwirtschaft : Mehr Pestizide helfen keinem

Aktualisiert am

Auch Kleinbauern produzieren in vielen Teilen der Welt hohe Erträge: Vandana Shiva plädiert für eine neue Form der Landwirtschaft mit weitreichenden gesellschaftspolitischen Folgen.

Das Lebensmittelsystem ist für ungefähr dreißig Prozent der Emissionen von klimaschädlichen Gasen verantwortlich und einer der Hauptverantwortlichen für das Artensterben. Insofern ist die Forderung nach Klimaneutralität, Nachhaltigkeit und einer Steigerung der Ernten eine große Herausforderung. Mehr Kunstdünger oder mehr Pestizide taugen offensichtlich nicht mehr als Antwort, aber wie eine Neuausrichtung aussehen soll, ist eine politisch und auch wissenschaftlich umstrittene Frage.

Die indische Autorin und Aktivistin Vandana Shiva ist eine der radikalsten Stimmen, die nach einem Umbau der Landwirtschaft und des Lebensmittelsystems ruft. Seit Jahrzehnten kritisiert sie die Agrargroßindustrie, die, so lautet ihr Vorwurf, mit Chemie und Gentechnik den Planeten plündert, die Gesundheit der Menschen gefährdet und nachhaltige Anbauweisen untergräbt. Shivas Antwort auf die Herausforderungen ist die Agrarökologie, deren Grundsatz es ist, das Landwirtschafts- und Ernährungssystem ganzheitlich und nach ökologischen Prinzipien umzukrempeln.

Die Frage der Bestäubung

Als soziale Bewegung geht die Agrarökologie weiter als die ökologische Landwirtschaft, indem sie Landwirte, Verarbeiter und Verbraucher in Entscheidungsprozesse einzubinden versucht und auf eine sogenannte Ernährungssouveränität – das Recht aller Völker und Länder, ihre Landwirtschafts- und Ernährungspolitik selbst zu definieren – setzt. Ob die Agrarökologie das Versprechen erfüllen kann, für Ernährungssicherheit und für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, ist noch offen, aber agrarökologische Prinzipien haben schon – allerdings ohne die gesellschaftspolitischen Ambitionen – Einzug in die EU-Politik gehalten.

Vandana Shiva hat, was wenig überrascht, mit ihrer radikalen und oft atemlos vorgetragenen Kritik keine Freunde bei Vertretern der konventionellen Landwirtschaft. Allerdings wird ihr oft nachlässiger Umgang mit Fakten auch in Kreisen kritisch gesehen, die eigentlich auf ihrer Linie liegen. In ihrem neuen Buch ist abermals festzustellen, dass sie scharfe und korrekte Beobachtung mit zweifelhaften oder falschen Behauptungen verbindet.

Sie identifiziert unbestreitbar bedeutsame Probleme, doch sobald sie zur Feinanalyse kommt, verirrt sie sich häufig in einem Geflecht aus fragwürdigen Postulaten, die ihre Lösungsvorschläge wenig überzeugend klingen lassen. So herrscht zum Beispiel kein Zweifel daran, dass Bestäuber eine zentrale ökologische Funktion ausüben und dass viele Wildbienenarten gefährdet sind. Aber Shiva stellt die Rolle von Bestäubern für die Nahrungsmittelproduktion missverständlich dar. Die zwölf Pflanzenarten, die weltweit für neunzig Prozent der Nahrungsversorgung verantwortlich sind (Reis, Weizen, Mais, Sorghum, Hirse, Roggen, Gerste, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Cassava, Bananen und Kokosnüsse), werden nicht von Insekten bestäubt, sondern sind wind- beziehungsweise selbstbestäubt oder werden vegetativ vermehrt. Allerdings wird die Vielfalt der Ernährung von der Häufigkeit und Vielfalt von Bestäubern beeinflusst.