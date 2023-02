Man nehme einen Welpen und lege ihn in einen Destillierapparat. Die Eingeweide bleiben, wo sie sind, aber zerteilt sollte das Tier schon sein. Hinzu kommen ein Viertelliter Buttermilch, zwei Liter Weißwein, vier geschälte und in Scheiben geschnittene Zitronen, Erdrauch, Ackerkraut, Hennastrauch und eine Pinte Fastenspeichel (die erste Spucke des Tages). Das Ganze peppt man mit Rosenwasser, Terpentin und Winteräpfeln auf, um es anschließend zu köcheln und zu destillieren. Fertig ist das Welpenwasser, im siebzehnten Jahrhundert ein begehrtes Hautpflegeprodukt gegen Falten. Das Rezept stammt von Mary Doggett, der Frau des irischen Schauspielers Thomas Doggett. Zu finden ist es im „Book of Receipts“ aus dem Jahr 1682.

Tobias Roth und Moritz Rauchhaus haben es für ihren Band über die exzentrische Küche ausgegraben. Und dort macht es sich bestens neben Zubereitungsempfehlungen für Fuchslungenmus (1566), Adlervariationen (1581), Ananas aus Butter (1858), Gebärmutter von der Jungsau oder Zitterrochen (beide erstes Jahrhundert). Das Buch nimmt sich nicht be­sonders ernst und sollte ohne große Er­wartungen konsultiert, in Häppchen gelesen, eigentlich eher kreuz und quer durchstöbert werden. Es tut so, als verfügte es über so etwas wie eine Systematik – neben Rezepten finden sich Menüs, Glossare und Bilder –, da­bei ist es ein leicht durchgeknalltes, mit gesunder Nachlässigkeit lektoriertes Potpourri, dessen Layout als un­übersichtliche Zumutung vorzüglich mit dem Inhalt korrespondiert.

Aber die ganze Meckerei hilft ja nichts, denn allenthalben liest man sich fest, auch und gerade in jenen Sektionen, die fast unverschämt beiläufig Partywissen an den Mann bringen wollen. Etwa, wenn es um an­spruchsvolle Begriffe für banale Dinge geht: à l’anglais – mit Butter; à la Maillot – mit Pilzen; au naturel – ohne Soße. Hier werden Walter Benjamins Zeilen über den Feigengenuss (und am Ende -hass) zitiert, dort berichtet Kafka von seinem Plan, sich Kopfsalat mit Sahne einzuverleiben. In einer kleinen EU-Gesetzgebungskunde lernen wir, was in einer Verordnung von 1988 so festgelegt wurde: Unter einem Schutzdach angebaute Gurken der Güteklassen Extra und I müssen mindestens dreißig Zentimeter lang sein, sofern sie fünfhundert Gramm und mehr wiegen. Und dann erfährt man überdies noch, dass sich François Vatel 1671 „ins Schwert“ stürzte, weil ihm ein Menü für Louis XIV. misslang.

Die Herausgeber haben ein Best-of aus „zweitausend Jahren europäischen Küchenwahnsinns“ kuratiert, bei dem Plädoyers für hemmungslose Völlerei gleichberechtigt neben Feinkosttrouvaillen stehen. Sie sind zu Scherzen aufgelegt und freuen sich, eine Handreichung „außerhalb der Norm“ präsentieren zu können. Denn das „Rührei aus dem Tetra Pak gehört allen und dadurch niemandem“. Das Exzentrische hingegen sei immer das „Individuelle, Einzigartige, Unerwartete“. Man darf bei der Lektüre dieses Buchs mit mildem Ekel rechnen, mit Verwunderung und Amüsement. Nur Langeweile, die wird gewiss nicht aufkommen.

Tobias Roth und Moritz Rauchhaus (Hrsg.): „Die Speise- und Wunderkammer der exzentrischen Küche“. Verlag Das Kulturelle Gedächtnis, Berlin 2022. 320 S., Abb., geb., 28,– €.