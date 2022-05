Auf den Spuren Garibaldis : 650 Kilometer in 29 Tagen

Elf Jahre bevor Giuseppe Garibaldi mit seinen „Rothemden“ am 11. Mai 1860 bei Marsala an der Westküste Siziliens landete, um mit dem „Zug der Tausend“ Süditalien von der Bourbonen-Herrschaft zu befreien, ist er schon einmal durch halb Italien marschiert. Am 2. Juli 1849 stand die römische Republik, deren Armee er führte, vor der Kapitulation: „Ich verlasse Rom. Wer den Krieg gegen die Fremdherrschaft fortsetzen will, der kann mit mir kommen“, rief der Revolutionär am Morgen in seiner berühmten Rede auf dem Petersplatz und fand am Abend auf der Piazza San Giovanni in Laterano nicht, wie gehofft, zehntausend Mann, sondern viertausend Infanteristen, achthundert Kavalleristen und eine Kanone vor, mit denen er, von französischen und österreichischen Truppen verfolgt, durch das Landesinnere bis nach Cesenatico an der Adria und weiter nach Ravenna zog. In einem Monat schrumpfte seine Gefolgschaft auf 180 Kämpfer, die anderen flohen, desertierten oder kamen ums Leben, und seine schwangere, aus Brasilien stammende Frau Anita starb an Malaria.

Andreas Rossmann Freier Autor im Feuilleton. Folgen Ich folge

„Ihm blieben achtundvierzig Stunden für die Vorbereitung. Wir haben mindestens ein Jahr über diese Reise nachgedacht.“ So beginnt „Der Weg des Helden“ von Tim Parks, der sich im Sommer 2019, genau 170 Jahre und 23 Tage nach Garibaldi, auf dessen Spuren begeben hat und mit seiner Partnerin Eleonora ihm nachgewandert ist. In der gleichen Zeit und, soweit möglich, mit den gleichen Etappen und auf den gleichen Wegen: 650 Kilometer in 29 Tagen. Auf der Grundlage von historischen Quellen, insbesondere dem „Tagebuch aus Italien 1849“ von Gustav von Hoffstetter, einem bayerischen Offizier, der als Freiwilliger für die römische Republik gekämpft und als „Garibaldis Aide-de-camp“ den außergewöhnlichen Rückzug begleitet hat. Doch auch gestützt von Navigations-App und Google-Map und wesentlich besser ausgerüstet: Mit sechs Kilo Gepäck im Rucksack, den „leichtesten Trekkingschuhen“, „leichten Trekking-Shorts“ und „elastischer, atmungsaktiver Sportunterwäsche“.

Sengende Hitze und sintflutartiger Regen

Um 4.30 Uhr ist die Piazza „wie ausgestorben“, „niemand ist gekommen, uns zu verabschieden“. Aus der Stadt hinauszufinden dauert Stunden, Fußgänger sind auf den Straßen nicht vorgesehen, Rollsplitt, Müllberge, Vorstadtdunst aus Kohlenmonoxid. Die Freiheit, keine Grenzen mehr überschreiten zu müssen, wird eingeschränkt durch andere Hindernisse. Die Aufstiege sind steil, Tivoli ist die erste Station, dann biegt die Route nach Norden, führt im Tibertal durch Latium, in den Südwesten von Umbrien und den Südosten der aufgeräumten Toskana („Jedes Foto taugt zur Postkarte“), erneut an den Tiber und durch einen Zipfel von Umbrien, über die Wasserscheide in die Marken nach San Marino und weiter in die Romagna. Grandiose Aussichten und pittoreske Ruinen: Verschlafene Bergstädte und berühmte Kunststädte (Montepulciano, Orvieto, Arezzo) liegen auf dem Weg, von Landflucht gezeichnete und verlassene Dörfer, gleich neben der Autostrada und der Hochgeschwindigkeitsstrecke.