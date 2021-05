Buch „Recht auf Demenz“ : Ein Spagat zwischen Gelingen und Scheitern

Aktualisiert am

Demenz ist für die meisten Menschen ein Schreckgespenst. Sie fürchten das Vergessen, den Verlust an Autonomie und sorgen sich um ihre Würde. Der Gerontologe und Rechtswissenschaftler Thomas Klie von der Evangelischen Hochschule in Freiburg plädiert in seinem Buch für ein anderes Verständnis. Er hebt hervor, mit der Krankheit lasse sich unter den richtigen Umständen gut leben. Dafür braucht es zuträgliche Rahmenbedingungen. Klie möchte, dass Demenz nicht als unendliche Leidensgeschichte gesehen wird, sondern als Herausforderung, die von einer sorgenden Gesellschaft gemeistert werden kann. Wenn man Demenz nicht heilen könne, müsse man lernen, damit zu leben.

Klie skizziert, was seines Erachtens dafür notwendig ist. Er stützt sich dabei auf das Konzept des guten Lebens der amerikanischen Philosophin und Rechtswissenschaftlerin Martha Nussbaum, auf das Pflegekonzept des englischen Wissenschaftlers Mike Nolan und auf Überlegungen zum guten und gelingenden Leben im Alter des deutschen Gerontologen und Psychologen Andreas Kruse. Klie macht allerdings auch deutlich, dass die Coronavirus-Pandemie eine Zäsur darstellt. Die Schutzbedürftigkeit und der Schutz der Menschen mit Demenz seien in der Krise derart in den Vordergrund gerückt, dass andere Grundrechte wie etwa jenes auf soziale Teilhabe oft außer Acht gelassen worden seien.