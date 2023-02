Unter den Singvögeln haben Raben einen gleichermaßen schlechten und guten Ruf. Zum einen gelten sie als Todesboten, die sich gierig und in Geiermanier auf jede Form von Aas stürzen. Da sie einen Kadaver nicht öffnen können, sind sie auf die Hilfe von Wolf, Bär oder Adler angewiesen. Lassen solche Hilfskräfte auf sich warten, hacken Raben dort am toten Körper herum, wo der Widerstand am geringsten ist, etwa, und das wurde ihnen vielfach übel genommen, an den Augen. Hinzu kommt, dass die Vögel schlechte Eltern sein sollen, die den unermüdlich jammernden Nachwuchs unterversorgen. Es stimmt schon, Babyraben machen enormen Rabatz, allerdings nur, weil sie untereinander konkurrieren. Je schriller der Lärm, desto üppiger die Futterlieferung. Im Gegensatz zu kleineren Vögeln, die leise sein müssen, um nicht aufzufallen und im Magen eines Feindes zu landen, haben lautstarke Raben kaum etwas zu befürchten.

Auf der anderen Seite sind die imposanten Tiere aus der Familie der Corvidae – mit einer Körperlänge von bis zu siebenundsechzig und einer Spannweite von hundertdreißig Zentimetern stellen sie selbst den Mäusebussard in den Schatten – so intelligente Kulturfolger, dass ihre geistigen Fähigkeiten mit denen von Primaten verglichen werden. Der österreichische Verhaltensforscher Thomas Bugnyar zählt in seiner Abhandlung „Raben“ bemerkenswerte Eigenschaften der Vögel auf: Sie werden bis zu dreißig Jahre alt, haben ein gutes Gedächtnis, sind verspielt, identifizieren Artgenossen auch in großen Gruppen mit wechselnden Mitgliedern, meiden alles Neue, wissen, was sie sich unter welchen Umständen einem ranghöheren oder -niederen Exemplar gegenüber erlauben können, lieben es, zu täuschen und zu tricksen. Versteckt ein Rabe einen Snack, wird er, sobald er unter Beobachtung steht, genau abwägen, wie er weiter vorgeht. Der observierende Rabe wiederum könnte es als probate Taktik ansehen, so zu tun, als habe er gar kein Interesse am Futter oder das Depot nicht einmal gesehen – um sich den Imbiss im passenden Moment zu sichern.

Ein solches Verhalten galt lange als ausgeschlossen, denn noch vor wenigen Jahrzehnten lautete die gängige Lehrmeinung, komplexe Denkprozesse seien an die gefurchte Großhirnrinde von Säugetieren gebunden. Weil Vögel nichts Vergleichbares vorweisen können, hat man ihnen eine Automatenexistenz unterstellt. Dabei verfügt ihr Gehirn über Regionen, die denen unseres Cortex entsprechen und sogar enger gepackte Nervenzellen besitzen. Dreihundert Millionen Jahre lang haben sich die Hirne der Vögel und Säugetiere unabhängig voneinander entwickelt. Herausgekommen sind zwei unterschiedliche, aber hier wie dort effektive Lösungen.

Können Raben Traditionen etablieren?

Zu welchen außergewöhnlichen kognitiven Leistungen Vögel in der Lage sind, hat die amerikanische Forscherin Irene Pepperberg systematisch untersucht und in den Büchern „The Alex Studies“ (1999) und „Alex and Me“ (2008) vorgestellt. Ihr Mitarbeiter war ein Graupapagei, der nicht einfach nachplapperte, was die Trainerin ihm erzählte; er eignete sich, im Gegenteil, einen beeindruckenden Wortschatz an, den er vernünftig einzusetzen wusste. Alex verstand, was er sagte. Noch klüger sollen Raben sein. Doch wie will man das messen? Welche Versuche können belegen, dass sie gewiefter als, sagen wir, Katzen und Hunde sind?