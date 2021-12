Steven Pinkers neues Buch : In der Rolle des Edelhelfers

Steven Pinker, Harvardprofessor, Bestsellerautor und Freund steiler Thesen, versucht neuerdings, den Ball flach zu halten. In einem Interview mit der New York Times gelobt er Zurückhaltung („I ma­nage my controversy portfolio care­fully“), und die lässt er auch in seinem neuen Buch „Mehr Rationalität“ walten. Dies liegt nicht daran, dass ihn Mut oder missionarischer Eifer verlassen hätte, son­dern eher daran, dass ihn das gewählte Thema zur Sachlichkeit verdonnert. Große Teile seines Buches lesen sich wie ein seriöser, oft unterhaltsamer, selten ori­gineller Grundkurs in der Kunst, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Pinker spielt die Rolle eines Trainers, der Sprünge über logische Fallstricke einübt, und plädiert für ein Schulfach „Rationalität“, das den Menschen dabei helfen soll, „dumme Fehler“ zu vermeiden, „Risiken abzuwägen, fragwürdige Behauptungen zu bewerten oder verwirrende Para­doxien zu entschlüsseln“.

Über solche Fähigkeiten zu verfügen ist nach Pinker kein Privileg von Ex­perten, sondern eine staatsbürgerliche Tu­gend – und zugleich eine Überlebensfrage der Menschheit: „Die Zeit drängt“, so meint er: Nur mit einem rational angelegten Großeinsatz könnten wir den „töd­lichen Bedrohungen für unsere Gesundheit, unsere Demokratie und die Be­wohnbarkeit unseres Planeten“ entge­gentreten und verhindern, dass wir uns „in eine Friedhofsspirale katapultieren“. Diesen zutiefst humanen Zielen dient nach Pinker eben die Rationalität.

Den Scheuklappen verpflichtet

Dabei operiert Pinker mit einem ziemlich engen Rationalitätsverständnis, das vor allem von der Ökonomie geprägt ist: Wahrscheinlichkeitsrechnung, Nutzendiskontierung, Gefangenendilemma, Kor­relationen und Kausalitäten beherrschen das Bild – und neckische Fragen schmücken es. Ist der Papst Junggeselle? Ist Pizza Gemüse? Pinker stellt auch Fragen, die er sich als Provokationen um den Hals hängt wie Orden: Verhindern Atomkraftwerke die Klimakatastrophe? Wer lernen will, was mit „Clustering-Illusion“, „Bayes-Theorem“, „Signalent­deckung“ und „Basisraten“ gemeint ist, wird erstklassig bedient. Den Film „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ sollte Pinker sich allerdings genauer an­se­hen, denn die unvernünftige Mutprobe, das sogenannte Chicken Game, bei dem James Dean und sein Widersacher auf einen Abgrund zufahren, erzählt er falsch.

Es gibt ein „zentrales Rätsel“, das Pinker mit seinem Buch „zu lösen“ be­absichtigt: „Wie kann eine rationale Spezies nur so irrational sein?“ Eine gute Antwort auf diese Frage wäre angesichts der aktuellen Entwicklungen, auf die Pinker verweist („Rassendiskriminierung, Erderwärmung, Donald Trump“) höchst will­kommen. Leider fällt seine Antwort dürftig aus – und das hat einerseits mit seinem Verständnis von Rationalität zu tun, andererseits mit seinem Umgang mit der Unvernunft.

Beifall von denen, die sowieso schon alles besser wissen

Rationalität spielt bei Pinker vor allem die Rolle eines Edelhelfers. Sie soll uns helfen, Ziele zu erreichen und „unsere Entscheidungen mit unseren Werten in Einklang zu bringen“. Als oberster Maßstab scheint ihm so etwas wie Lebensdienlichkeit vorzuschweben. So lobt er das in der Kalahari-Wüste lebende Volk der San für seine „wissenschaftliche Denkweise“ bei der Sicherung des Überlebens. Vor allem aber liest er das läster­liche Akronym W.E.I.R.D. (Western-Educated-Industrialized-Rich-Democratic) gegen den Strich und feiert die west­liche Welt für ihre Erfolge gegen Krankheit und Hunger. Was bei Pinker ganz unter den Tisch fällt, ist das, was Max Weber „Rationalisierung“ genannt hat – also ein Prozess der Zivilisation, bei dem die Lebensziele eingehen wie die Primeln und die kollektive Organisation läuft wie am Schnürchen – freilich oft auf furcht­erregende Weise. Leider klammert sich dieser Autor, der ständig über die Borniertheit seiner Mitmenschen klagt, an seine Scheuklappen, als seien sie Schwimmringe gegen das Ertrinken. Er übersieht, dass die Vernunft nicht nur ge­gen ihre Verächter, sondern auch gegen ihre Verehrer verteidigt werden muss.