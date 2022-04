Gespräche mit Gisèle Halimi : Alles für die Freiheit der Frauen

Bis zuletzt hing die legendäre Anwaltsrobe in ihrer Wohnung, mehr als siebzig Jahre lang, so als ob sie sie jeden Moment wieder hätte überziehen wollen. Gisèle Halimi, in Deutschland kaum bekannt, zählte in Frankreich neben Simone de Beauvoir und Simone Veil zu den großen Vorkämpferinnen der Gleichberechtigung. Zu ihren bis heute bekanntesten und folgenreichsten Aktionen gehört das gemeinsam mit Beauvoir organisierte „Manifest der 343“, veröffentlicht am 5. April 1971 im Wochenmagazin „Nouvel Observateur“, in dem sich 343 Frauen, Prominente wie Catherine Deneuve oder Marguerite Duras, aber auch viele Unbekannte namentlich dazu bekannten, abgetrieben zu haben. Durch die Vermittlung von Alice Schwarzer übernahm wenige Monate später in Deutschland der „Stern“ die Aktion, ein Datum, das hierzulande als Initialzündung für die moderne Frauenbewegung gilt.

In einem Gesprächsband mit der „Le Monde“-Journalistin Annick Cojean, der wenige Wochen nach Halimis Tod im Juli 2020 in Frankreich erschien und nun in deutscher Übersetzung vorliegt, kommt Halimi in ungebrochen engagiertem Ton auf ihre großen Fälle, aber auch auf ihre persönliche Motivation zurück. Geboren wurde sie 1927 im damaligen französischen Protektorat Tunesien, ihre Mutter sephardische Jüdin, ihr Vater Berber. Den Schlüssel für ihr lebenslanges Aufbegehren gegen Ungerechtigkeit findet Halimi in ihrer Kindheit. Drei Wochen, so geht die Familiensaga, dauerte es, bis ihr Vater ihre Geburt endlich im Freundeskreis bekannt machte, so sehr schämte er sich, dass seine Frau nur ein Mädchen zur Welt gebracht hatte. Als Halimi zehn Jahre alt war, trat sie in den Hungerstreik und weigerte sich, weiterhin ihre Brüder bei Tisch zu bedienen.

Zwischen Algerien und Paris

Den Ausweg aus dem vorgezeichneten Weg in eine arrangierte Ehe und die Abhängigkeit von einem Mann, für die ihr die Mutter als abschreckendes Beispiel vor Augen stand, fand sie im Lesen und Lernen. Tatsächlich wurde sie eine brillante Schülerin und setzte es schließlich durch, 1945 ein Studium in Paris aufnehmen zu dürfen. Nur vier Jahre später kehrte sie nach Tunesien zurück, einen Abschluss in Philosophie, einen in Jura und die Zulassung als Anwältin in der Tasche – und den unbedingten Willen, sich in der Männerwelt der Rechtsprechung durchzusetzen. Also berichtet sie, wie sie die Nächte durcharbeitete, ihre Rhetorik polierte und sich darüber hinaus lange Zeit so unscheinbar wie möglich kleidete, um sich als Frau unsichtbar zu machen.

Halimis Anfangsjahre als Anwältin waren durch die koloniale Unabhängigkeitsbewegung in Nordafrika geprägt. 1953 war sie als Verteidigerin an ihrem ersten großen politischen Prozess beteiligt, in dem die Tötung dreier französischer Polizisten in der tunesischen Stadt Moknine durch Demonstranten verhandelt wurde. Von 1956 bis zur algerischen Unabhängigkeit 1962 pendelte Halimi zwischen Algerien und Paris hin und her, wo sie nach der Trennung von ihrem Mann inzwischen mit ihren ersten beiden Söhnen lebte. Mit fast existentialistischem Pathos spricht sie von ihrem Engagement: „Es ging in erster Linie um ein Volk, das seine Freiheit einforderte. Für kein anderes Thema bin ich so empfänglich.“

Sie erzählt erstaunlich kaltblütig

Insbesondere ein Fall wurde zum Symbol für die Grausamkeit der französischen Spezialeinheiten: der Prozess gegen die junge FLN-Aktivistin Djamila Boupacha, die in der Haft vergewaltigt und brutal gefoltert worden war. Halimi übernahm ihre Verteidigung mit der klaren Absicht, den Prozess zu einem Tribunal über Kriegsverbrechen und die Willkür der französischen Justiz in Algerien werden zu lassen. Sie überzeugte Beauvoir, ihre Kolumne in „Le Monde“ dem Fall zu widmen: Am 2. Juni 1960 erschien der Artikel „Für Djamila Boupacha“, der in eine Aufsehen erregende Initiative zahlreicher Intellektueller und Künstler wie Françoise Sagan oder Pablo Picasso mündete.

Von all diesen Erlebnissen erzählt Halimi bisweilen erstaunlich kaltblütig – von den Todesdrohungen, die sie erhielt, von ihrem Besuch im Hauptquartier des Oberbefehlshabers von Algier, General Massu, oder von ihrer eigenen Verhaftung durch seine berüchtigten Fallschirmjäger, die sie monatelang in algerischen Gefängnissen festhielten, ohne dass ausgemacht war, ob sie die Haft unbeschadet überstehen würde. Persönlicher gefärbt sind ihre Erinnerungen an Simone de Beauvoir, die sie als Intellektuelle faszinierte, vor deren Kälte sie aber erschrak, und vor allem die an Jean-Paul Sartre, den sie als das genaue Gegenteil erlebte und den sie „wie einen Vater“ liebte.

Nach dem Ende des Algerienkriegs konzentrierte sich Halimi zunehmend auf ihr feministisches Engagement. Prozesse mit großer Mobilisierung der Öffentlichkeit wurden ihr Markenzeichen, so 1972 der Bobigny-Prozess, in dem sie ein Mädchen verteidigte, das mithilfe seiner Mutter nach einer Vergewaltigung abgetrieben hatte. Einzelne Fälle wurden zu regelrechten Kampagnen, um Gesetzesänderungen anzustoßen, wie es 1974 mit der Legalisierung der Abtreibung durch die „loi Veil“ gelang. An ihre Erfolge als Anwältin konnte Halimi allerdings als Politikerin nicht anknüpfen. Am 2. Juli 1981 zog sie als parteilose Abgeordnete in den Palais Bourbon ein, nachdem Mitterrand ihr zu einem Wahlkreis verholfen hatte. Aber ihre Gesetzesinitiativen wurden abgeschmettert, und nach etwas mehr als drei Jahren gab sie das Mandat enttäuscht auf. Ihr Fazit ist, bei allem demonstrierten Stolz auf das Erreichte, wenig optimistisch: „Es ist und bleibt ein Fluch, auf jeden Fall in den meisten Ländern der Erde, als Mädchen geboren zu werden.“

Gisèle Halimi (mit Annick Cojean): „Seid unbeugsam!“. Mein Leben für die Freiheit der Frauen. Aus dem Französischen von Kirsten Gleinig. Aufbau Verlag, Berlin 2021., 140 S., geb., 20,– €.