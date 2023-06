Eine erfolgreiche Schauspielerin ver­öffentlicht ein autobiographisches Buch über den Schönheitsterror, dem der weibliche Körper ausgesetzt ist. Das Buch heißt „Das ewige Ungenügend“, die Autorin Saralisa Volm. Der erste Reflex der Rezensentin: googeln. Wie alt ist Volm? Und vor allem, wie sieht sie aus? Sie ist 38 Jahre alt und: 1,78 Meter groß. Makellose Figur. Schönes Gesicht mit einem charmanten Silberblick. Man sieht sie auf roten Teppichen für Fotografen posieren und lächeln. Wo also liegt das Problem dieser Frau?

Melanie Mühl Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Es ist kompliziert – und gleichzeitig ist es ganz einfach. Kompliziert, weil Saralisa Volm sich selbst in ihrem Buch nicht schont, Seelenqualen ausbuchstabiert, über eine erlittene Vergewaltigung schreibt und ihr Körperunbehagen auch als Geschichte persönlicher Verletzungen erzählt. Und einfach, weil Saralisa Volm in einer Gesellschaft lebt, die der Jugendlichkeit huldigt und in der schon Mädchen lernen, dass sie es sehr weit bringen, wenn sie schön sind. Zudem arbeitet die Autorin in der Filmbranche, die nicht eben dafür bekannt ist, dass sie alternde Frauen hofiert.