Sachbuch „Kinder wollen“ : Wie optimieren wir künftig unsere Babys?

In Zeiten der Pandemie ist auch die Geburt eines Kindes ein ungewöhnlicher Vorgang. So hatten Väter in einige italienische Kreißsäle keinen Zutritt, weswegen die Entbindung per Livestream in den Nachbarraum übertragen wurde. Wunscheltern durften mitunter nicht in die Heimatländer der Leihmütter reisen, so dass Bilder von dicht an dicht stehenden Bettchen mit bestellten Säuglingen die Runde machten. Was es heißt, Kinder zu kriegen und Kinder zu haben, hat durch Corona neue Wendungen erfahren.

„Kinder wollen“ von Barbara Bleisch und Andrea Büchler ist insofern tagesaktuell: Wie viel „Autonomie und Verantwortung“ – so der Untertitel – sind angezeigt, wenn es um mehr als das eigene Wohlbefinden geht? „Die philosophische Betrachtung so grundlegender Fragen wie der nach dem Kinderwunsch“, argumentieren denn auch die Autorinnen, „problematisiert den Freiheitsraum, den das Recht dem Individuum zugesteht.“