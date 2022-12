Geschichte Russlands : Putin, der Mongole

Der Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 eröffnete unendlich viele Chancen für einen Neubeginn in Russland. Ein demokratischer Aufbruch, die Verabschiedung vom Imperium, friedliche nachbarschaftliche Beziehungen, Rechtsstaat und Zivilgesellschaft schienen möglich. Nichts davon existiert heute. Unter Putin ist Russland in die dunkelsten Kapitel seiner Geschichte vorangeschritten zu Repression, Rechtlosigkeit und Gewalt nach innen und außen.

Das Land scheint in der Wiederholungsschleife des autokratischen Staats zu stecken, meint der britische Historiker Orlando Figes. Die heutige russische Politik werde viel zu häufig ohne ausreichende Kenntnis der Geschichte Russlands analysiert, beklagt er zu Recht. Sogar Historiker übersehen, wie sehr das handlungsleitende Geschichtsnarrativ des Putin-Regimes sich nicht nur an der Sowjetunion orientiert, sondern auch am fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert, als der Moskauer Zentralstaat entstand. Zur historischen Begründung des Krieges in der Ukraine wird sogar der mittelalterliche Staat der Kiewer Rus zur Vorgeschichte Russlands umdeklariert und auf diese Weise die heutige Unabhängigkeit der Ukraine historisch negiert.