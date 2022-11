Über die Ehe in Deutschland : Kann die romantische Liebe gegen die Belastungen des Alltags bestehen?

Was weiß die Soziologie ei­gentlich über die Ehe in Deutschland? Es ist er­staunlich wenig. Gäbe es nicht die offiziellen Daten etwa des Statistischen Bundesamtes, wäre es noch we­niger. Wenn sich die Forschung bisher überhaupt für die Ehe interessiert habe, dann vornehmlich im Hinblick auf die Familie. Aber als „eigenständige Lebensform“ mit einer ihr eigenen „Sinnzuschrift“ sei die Ehe aus soziologischer Sicht bisher nicht beschrieben worden. Rosemarie Nave-Herz, die diese Anmerkung ihrem neuen Standardwerk zur Ehe in Deutschland vorausschickt, hält diese Subsumierung der Ehe unter die Familie bestenfalls für die Vergangenheit ge­rechtfertigt, weil damals Ehe- und Familienzeit nahezu identisch gewesen seien. Heute aber wäre hier ein gravierender Wandel feststellbar, den dieses Buch eindrucksvoll schildert. Wird dieser Wandel zum Ende der Ehe führen? Ist sie ein Auslaufmodell, oder bleibt sie eine der „bedeutendsten identitätsbildenden Institutionen“ unserer Gesellschaft?

Nave-Herz fundiert ihre Analyse mit profunden Kapiteln zur Geschichte des Ehebegriffs und zu seinem Bedeutungswandel in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Soziologisch er­giebiger sind aber ihre Darstellungen der heutigen Bedeutungszuschreibungen an die Ehe und weitere Fragen an die Forschung: Stehen die Ehe und die Nichteheliche Lebensgemeinschaft in Konkurrenz zueinander? Nehmen ältere oder illegitime Formen der Ehepartnerwahl wie die arrangierte Ehe oder die Zwangsverheiratung in der deutschen Ge­sellschaft aufgrund von Migration tatsächlich zu? Hat der Anstieg der Kinderlosigkeit in Deutschland einen Effekt auf die Bedeutung der Ehe? Ist die Ge­walt in der Ehe ein neues Problem? Wie verändert sich die Ehe durch die zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen? Welche Formen der häuslichen Arbeitsteilung haben sich herausgebildet? Wer lässt sich heute scheiden und warum? Und schließlich: Wie steht es um den Sex in der Ehe?

Kein Beleg für einen Bedeutungsverlust der Ehe

So vielfältig diese Forschungsthemen sind: Was sie gemeinsam haben, sind ein großes öffentliches Interesse und entsprechend viele geäußerte Meinungen zu ihnen bei nur wenig gesichertem sozio­logischen Wissen. Die gesellschaftliche Sichtweise auf die Ehe sei pessimistisch geprägt, so Nave-Herz, was die soziolo­gische Forschung vor die Herausforderung stelle, diesen Pessimismus zu bestätigen oder im Gegenteil die Zukunfts­fähigkeit der Ehe nachzuweisen. Natürlich muss jede Studie zu ihrer Zukunft die Entwicklung der Scheidungszahlen in Deutschland thematisieren. Eine soziologische Studie, die aus deren Zunahme um­standslos schlussfolgerte, dass die Ehe keine Zukunft habe, könnte man getrost ignorieren.

Dagegen spricht schon der Umstand, dass die Eheschließungsneigung gar nicht abgenommen hat, sondern seit 2013 sogar wieder gestiegen ist. Überhaupt sind steigende Scheidungszahlen kein Beleg für einen Bedeutungsverlust der Ehe. Man könnte sogar umgekehrt argumentieren, dass gerade die be­sondere Bedeutung der Ehe für viele ein Grund ist, sich mit den Defiziten der ei­genen nicht abzufinden, sondern in der Trennung die Chance auf eine neue und dann erfüllendere Beziehung zu suchen. Kurz: Man müsste mehr über die tatsächlichen Gründe für Eheschließungen wie über jene für Scheidungen wissen. Doch leider fehlen hierzu die Daten. Was also kann als gesichert gelten?