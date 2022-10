Nutzen und Schönheit der Moose : Träumen sie denn vom Regen?

Unter den Pflanzen, die uns im Alltag umgeben, liegen Moose, was Aufmerksamkeit und Anerkennung anbelangt, abgeschlagen auf dem letzten Platz. Wir pflanzen und schützen Bäume, bewundern Wildblumen, Bilder von Farnen mit ihren eingerollten Blättern zieren viele Wände, Gräser liefern Getreidekörner und sind auch für Gartenpartys und Fußballspiele von Be­lang. Aber Moose? Wer kennt auch nur eines beim Namen? Jedes Wochenende knien in Deutschland ungezählte Hausbesitzer in ihren Einfahrten und schaben Moos aus den Ritzen, wenn sie dafür nicht gleich zur Chemiekeule greifen, und selbst passionierte Naturfreunde schauen bei ihren Exkursionen meistens über die grünen Moospolster auf Steinen, Rinden und dem Waldboden hinweg.

Die kanadische Biologin Robin Wall Kimmerer, einem großen Publikum bekannt geworden durch ihren Bestseller „Geflochtenes Süßgras – Von der Weisheit der Pflanzen“, verfolgt deshalb mit ihrem neuen Buch ein hochgestecktes Ziel. Es gilt, den Ruf der Moose aufzupolieren. Das Buch, in moosgrüner Farbe gedruckt, führt den Leser auf verschlungenen Erzählpfaden zu der Frage, wie es kommen konnte, dass man diese Pflanzen so konsequent übersehen und ihnen nicht schon immer höchste Wertschätzung entgegengebracht hat.

Kimmerer schreibt ihre naturkundliche Erzählung in verschiedenen Rollen. Zum einen tritt sie als Moosexpertin, also als Bryologin auf, als welche sie an der State University of New York forscht und lehrt. In dieser Rolle erklärt die Autorin leicht verständlich und in persönlich gehaltene Geschichten eingebettet, was Moose auszeichnet, wie sie aufgebaut sind, leben, sich fortpflanzen, welchen hohen Stellenwert sie in vielen Ökosystemen haben und welche Forschungsfragen sie aufwerfen.

Wassersammler vieler Lebensräume

Moose, so erfährt man, zählten vor 350 Millionen Jahren zu den ersten echten Landpflanzen und sind seither Pioniere geblieben. Sie haben das weibliche Geschlecht als Grundeinstellung und als erste eine Fortpflanzungstechnik entwickelt, der sich heute alle anderen Pflanzen bedienen: „Das Ei bleibt geschützt im weiblichen Teil, anstatt im Wasser ausgesetzt zu werden.“

Statt auf Gewässer angewiesen zu sein, sammeln Moose ihr Wasser durch einen elaborierten Aufbau selbst aus Luft und Regen ein – was sie zu so etwas wie den Wasserversorgern vieler Lebensräume macht. In Form von Torfmoosen und den Mooren, die sie bilden, speichern sie neben Wasser auch Kohlendioxid. Moosen kommt damit eine auch im weltweiten Maßstab wichtige Rolle im Kampf gegen die Erderwärmung zu. Moore speichern mehr Kohlenstoff als Wälder. Deshalb wird dem Schutz verbliebener Moore und der Renaturierung früherer Moorflächen immer mehr Aufmerksamkeit zuteil.

Moospolster tasten

Verwoben mit den wissenschaftlichen Erläuterungen, tritt Kimmerer aber auch als Angehörige der Citizen Potawatomi Nation auf, einer indigenen Gemeinschaft Nordamerikas. „Indigenes Wissen beruht auf dem Grundsatz, dass man erst etwas versteht, wenn man es mit allen vier Aspekten seiner Existenz erfasst hat: Verstand, Körper, Gefühl und Geist“, schreibt sie in der Einleitung über diese Perspektive. Kimmerer nimmt ihre Leser zu Exkursionen mit, bei denen sie Moose betastet und ihre Präsenz auf sich wirken lässt. Auch Einfühlung kommt ins Spiel. „Welche Kunst des Wartens praktizieren die Moose, während sie da ganz zerknittert auf den sommerlichen Eichen rösten?“, schreibt sie etwa. „Sie rollen sich ein, als würden sie Tagträumen nachhängen. Und sollten Moose tatsächlich träumen, dann vermutlich von Regen.“ Wissenschaft und ökologische Poesie halten sich in diesem Buch insgesamt die Waage.

Die Vielzahl der Perspektiven, aus denen die Moose in den Blick genommen werden, macht die Lektüre überaus kurzweilig. So erkundet Kimmerer in einem Kapitel, wie es sein kann, dass sich in der erforschten Tradition indigener Pflanzenheilkunde nicht viel über Moose finden lässt. Bis sie auf die Spur einer Antwort kommt: Mit ihrer Saugkraft und einer gewissen antibakteriellen Wirkung haben Moose vor allem bei indigenen Frauen eine wichtige Nutzung gefunden, nämlich als Monatsbinden. Und als solche hatten sie kaum Chancen, von meist männlichen westlichen Ethnologen dokumentiert zu werden.

Kühlender Bewuchs

In einem anderen Kapitel erzählt Kimmerer, wie sie einmal als Beraterin eines reichen Bauherren engagiert wurde, der zu seiner Luxusvilla auf einem weitläufigen Grundstück im Handumdrehen eine alt wirkende Naturlandschaft angelegt sehen wollte, samt moosbewachsenen Steinen. Doch Moose lassen sich nun einmal nicht schnell auf blankem Fels ansiedeln, es braucht Zeit.

„Das Sammeln von Moos“ kombiniert eine sehr persönliche Perspektive – selbst von der Beziehung der Autorin zu ihrer gerade ausgezogenen Tochter erfährt der Leser – mit profundem Fachwissen über einen Teil der Pflanzenwelt, der gerade deshalb so häufig übersehen wird, weil er so allgegenwärtig ist. Der Griff zum Schaber oder Spritzgerät, die Moose aus Ritzen verschwinden lassen, ist nach der Lektüre fast unmöglich. Zumal, wie Kimmerer darlegt, Moose auf Steine, Dächer und Fassaden gar nicht die befürchtete zersetzende Wirkung haben. In Zeiten des Klimawandels könnten sie für Gebäude vielmehr als willkommene Wasserspeicher und Kühlanlagen wirken.

