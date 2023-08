„Unten am Fluss“ neu übersetzt : Was die Kaninchen von den Menschen erzählen können

Richard Adams’ Roman „Unten am Fluss“ ist ein Klassiker des Nature Writings. Die Zeichentrick-Verfilmung hat die Kaninchensaga weltbekannt gemacht. Jetzt erscheint „Watership Down“ in einer gelungenen Neuübersetzung.

Normalerweise werden Wildkaninchen an einem bestimmten Ort geboren, das kann eine strauchbewachsene Böschung an einem alten Bahndamm oder ein Stadtpark sein, in dessen Nähe sie auch sterben. Die Mehrzahl der Kaninchen bewegt sich in ihrem Leben nur über kurze Strecken. Sie leben, schlafen manchmal monatelang im Freien, benötigen in der Nähe aber ein Loch oder einen Unterschlupf wie ein altes Autowrack oder einen Holzschuppen, in dem sie Zuflucht vor Feinden oder Unwettern finden können.

Auch weil sie so standorttreu sind, kommen sie im Wesentlichen mit zwei Gangarten aus: dem gemächlichen Hoppeln und der blitzartigen Flucht. Hoppeln sieht man sie vor allem, wenn sie gemächlich auf einem Rasen oder Graswiesen von einem gerade weggeputzten Grasbüschel zu einem Löwenzahn hoppeln, um dem drögen Gras etwas Salat hinzuzufügen. Die blitzartige Flucht dient dem Ausweichen plötzlicher Bedrohungen durch Füchse, Eulen oder Menschen und findet ihr Ziel im Bau oder anderen Verstecken.

Zu weiten Wanderungen junger Kaninchen kommt es dennoch von Zeit zu Zeit. Die weite Verbreitung der Kaninchen in Europa wäre anders nicht zu erklären. Die Gründe können sehr verschieden sein. Die Zahl der Kaninchen in einer bestimmten Population an einem bestimmten Ort kann zu groß geworden sein, sodass sich nicht mehr alle ernähren können und die jüngeren Nachwachsenden entweder vertrieben werden oder sich selbst einen neuen Platz suchen.

Es können aber auch infektiöse Krankheiten sein, die eine Kaninchengruppe befallen und die Überlebenden dazu bringen, sich an anderen Orten neu zu formieren. Und nicht zuletzt kann es die Zerstörung ihrer Lebensräume durch menschliche Aktivitäten sein, die Kaninchen dazu zwingt, sich auf längere Wanderschaften zu begeben.

Dabei stehen wandernde Kaninchen vor einigen Herausforderungen: Wie etwa soll man zwischen Hoppeln und Rennen eine mittlere Gangart finden? Vom Finden einer solchen Gangart handelt der gerade in einer deutschen Neuübersetzung von Henning Ahrens erschienene Roman „Unten am Fluss“ des britischen Autors Richard Adams. Ahrens hat in seiner Übersetzung eine Sprache gefunden, die einen heute genauso in den Sog der Geschichte zieht, wie es in den Siebzigerjahren dem damals lesenden Teenager geschah.

Als „Watership Down“, so der Originaltitel, 1972 erstmals erschien, traf der Roman eine sich wandelnde Zeitstimmung in den westlichen Ländern. Die große Aufbruchstimmung der Sechziger mit ihrem blühenden Glauben an gesellschaftlichen und technischen Fortschritt begann langsam, aber stetig einem bis ins Katastrophische gesteigerten, von Skepsis durchzogenen Zeitgeist zu weichen.

Bis heute wurden mehr als 50 Millionen Exemplare verkauft

Ihren wissenschaftlichen Ausdruck fand die allgemeine Skepsis im ebenfalls 1972 erschienenen sogenannten Meadows-Bericht des Club of Rome. Darin hatte eine Gruppe international anerkannter Experten und Technokraten im Auftrag von Industriellen und Staatspolitikern der Menschheit eine düstere Zukunft prophezeit. Durch Umweltverschmutzung, Zerstörung von Lebensraum, Ressourcenübernutzung, Bevölkerungsexplosion und knappe Nah­rungs­­mittel werde das scheinbar ewige Wirtschaftswachstum an seine systemischen Grenzen stoßen und, wenn nicht gegengesteuert werden würde, in eine riesige Hungerkrise führen.

Das Letztere bis heute ausblieb, ist immer noch einer der Kritikpunkte an den Prognosen des Club of Rome und einer der Gründe, den Bericht nicht zu ernst genommen zu haben. Als krisenhaft wird die aktuelle Lage aber tatsächlich auf einem ähnlich allgemeinen Niveau empfunden, wie es in den frühen Siebzigerjahren der Fall war.

Während es der Meadows-Bericht „nur“ auf eine Auflage von zehn Millionen brachte, wurden von „Watership Down“ bis heute mehr als 50 Millionen Exemplare verkauft. Es blieb nicht beim Buch. Ein Musical, Hörspiele und ein 1978 erschienener Zeichentrickfilm kamen hinzu. Erstaunlich ist der weltweite Erfolg von Adams’ Kaninchensaga aus heutiger Sicht auch wegen der die Geschichte durchziehenden Gewalt.

Für Adams ist nicht nur die Mensch-Tier- Beziehung wesentlich ein Gewaltverhältnis; dieses findet sich auch in den Beziehungen zwischen den Tierarten und innerhalb der Kaninchengesellschaften. Blut fließt unten am Fluss, wenn sich ein Kaninchen in einer von Menschen aufgestellten Schlinge verfängt, aber auch, wenn die Kaninchen untereinander in Streit geraten. Adams wurde daher vorgeworfen, Kinder durch solche Gewaltszenen zu verderben. Er wusste, dass diese zur Lebenswirklichkeit der Kaninchen gehören; er hielt wenig davon, Kindern diese Verhältnisse zu verschweigen.