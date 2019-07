FAZ Plus Artikel Arbeitsnomaden in Amerika :

FAZ Plus Artikel Arbeitsnomaden in Amerika : Wenn nur noch der Umzug in den Wohnwagen bleibt

Immer noch, knapp drei Jahre nach Donald Trumps Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten, reiben sich liberale europäische Beobachter weiterhin verwundert die Augen darüber, wie es dazu hat kommen können. Dabei hätte man es wissen und verstehen können, spätestens seit der großen Finanzkrise der Jahre seit 2008, die nicht allein in Nordamerika, sondern auch in Westeuropa das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit von Politik und Wirtschaft nachhaltig erschütterte.

Jessica Bruders im Reportagestil flüssig geschriebenes Buch über die Arbeitsnomaden in den Vereinigten Staaten bietet, obwohl sie Trumps Namen nie erwähnt und überdies im Grunde keine politische Analyse leisten will, eine Erklärung an für die prekäre, instabile und fluide Situation der Mittelklassen. Das Land, das wie kein anderes mit religiös anmutender Inbrunst den Individualismus und die Freiheit als Höchstwerte und Grundvoraussetzungen sozialen Aufstiegs preist, hat ausgerechnet seine anhänglichsten Gläubigen im Stich gelassen, ebenjene Angehörigen der weißen Mittelkassen, die über Jahrzehnte glaubten, Fleiß, Anstand, Anpassung an Normen, Konventionalität und Aufstiegswille garantierten einen Lebensabend in geordneten Verhältnissen.