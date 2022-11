Reise durch die Erdgeschichte : Vor den Totentempeln der Natur

Der in den Fossilien zu lesen weiß: In seinem neuen Buch „Urwelten“ führt Thomas Halliday kundig und erzählerisch gekonnt durch Landschaften der Erdgeschichte.

Am Ende des Miozäns, vor 5,333 Millionen Jahren, hatte sich unsere Stammeslinie bereits von jener der Schimpansen abgespalten. Noch waren unsere Vorfahren allerdings behaart und ohne Steintechnologie, doch liefen sie bereits auf zwei Beinen durch die Waldsavannen Afrikas. Dabei werden einige von ihnen auch an den nördlichen Rand des Kontinentes gekommen sein, und dort bot sich ihnen ein für unsere Augen gespenstischer Anblick: Ein paar Tausend Jahre zuvor hatte die Plattentektonik die Straße von Gibraltar abgeklemmt und das Mittelmeer in eine staubtrockene, salzverkrustete Tiefebene mit bis zu 80 Grad Celsius Lufttemperatur verwandelt.

Dann öffnete sich die Meerenge eines Tages wieder: Vier Monate lang flutete Atlantikwasser die Ebene, kam aber nur bis zu einer Landschwelle auf der Höhe von Malta; so lief zunächst nur das westliche Mittelmeer voll. Dann schwappte das Wasser südlich von Sizilien plötzlich über die Schwelle und stürzte auf nur fünf Kilometer Breite 1500 Meter in die Tiefe. Ein volles Jahr dauerte es, bis auch Griechenland und Ägypten wieder am Meer lagen. So lange dröhnte hier der gewaltigste Wasserfall der Erdgeschichte.