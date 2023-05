Im Jahr 1972 strandete eine jamaikanische Band in einem billigen Londoner Hotel. Abgebrannt, wie sie waren, reichte den Musikern ihr Geld nicht für den Rückflug in die Heimat. Sie hatten von einem Typen namens Blackwell gehört, der zwei ihrer Singles in England herausgebracht haben sollte. Als sie in seinem Büro saßen, fragte er, ob sie eine gute Live-Band seien. „We’re great“, war die Antwort. Es war die Art, wie der charismatische Bandleader es gesagt hatte, die es ihn glauben machte. Blackwell gab ihnen viertausend Pfund auf die Hand und ließ sie mit dem Versprechen nach Jamaika zurückkehren, sich mit einer musikalischen Gegengabe zu revanchieren. Monate später suchte er sie in Kingston auf, nicht sicher, ob sie ihr Wort halten würden. Doch sie spielten ihm ihre Aufnahmen vor. Sie waren großartig. Das erste Album von Bob Marley and The Wailers für Island Records war nahezu fertig. Es sollte „Catch a Fire“ heißen.

Chris Blackwells Autobiographie ist randvoll von Anekdoten, die ein Licht auf den Gründer von Island Records werfen. Die Musiker und Bands des Labels – Cat Stevens und Roxy Music, Robert Palmer, Grace Jones, Melissa Etheridge und U2 – sind legendär. Der Mann, der hinter dieser Geschichte der populären Musik steht, ist kaum bekannt.

Blackwell ist 1937 in England zur Welt gekommen und als Sohn vermögender Eltern auf Jamaika aufgewachsen. Schon früh an Musik interessiert, übernahm er den Job, über Land zu fahren und die Jukeboxes mit Singles zu bestücken. Der Schritt lag nahe, selbst Musik aufzunehmen, um Nachschub für den unersättlichen Appetit der Hörer zu bekommen. 1959 gründete er das Label Island Records, benannt nach dem Roman „Island in the Sun“ von Alec Waugh, der 1957 mit Harry Belafonte verfilmt worden war. Die wechselnden Papierlabel auf dem Vinyl spielten mit den Motiven der Sonne, der Insel, einer Palme und dem Meer.

Gespräche mit Bob Marley auf Jamaika

Blackwell produzierte zunächst jamaikanischen Ska und exportierte diese tanzbare Musik nach England. 1962 zog er nach London und fuhr, die Singles im Kofferraum seines Autos, zu den Plattenläden und bot ihnen seine Musik an. 1964 landete er mit „My Boy Lollipop“, gesungen von Millie Small, einem Mädchen aus den Slums von Kingston, einen Welthit. Ende der Sechziger setzte sich der Aufstieg mit Bands wie der Spencer Davis Group, Traffic oder Free fort.

Doch es sind nicht die Meilensteine dieser Erfolgsgeschichte, die Blackwells Erinnerungen so lesenswert machen. Es sind die vielen kleinen und großen Momente, die erzählen, wie man die Flamme der Kreativität am Brennen halten kann. Das Aufnehmen von Musik sei ein mysteriöser Vorgang, schreibt Blackwell, und er habe immer dafür gesorgt, dass sich die Musiker zu Hause und wertgeschätzt fühlten.

In seinem Büro besaß er keinen eckigen, sondern einen runden Tisch, an dem jeder Gesprächspartner gleichwertig war. Mit Bob Marley besprach er alles Geschäftliche unter einem großen Baum auf Jamaika, da sich der Rebell mit der Gitarre nicht von einem Weißen über den Tisch ziehen lassen wollte. Für die Mitarbeiter von Island Records gab es keine Berufsbezeichnungen, ihr Talent sollte nicht auf eine Funktion reduziert werden. Blackwell war ein Ermöglicher, kein am Geld interessierter Plattenboss. Viele der heute kanonischen Alben verkauften sich seinerzeit nur mäßig.