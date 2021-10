Erinnerungskultur : Wer leidet denn an der Geschichte?

Mit großen Gesten hinein in den Small Talk: Per Leo stürzt sich in alle Debatten zum Stellenwert des Holocaust und stolpert dabei von einer verwegenen Behauptung zur nächsten.

Wir sollten das, was wir als Gemeinwesen und Republik sein wollen, nicht länger von unserem Verhältnis zum Holocaust abhängig machen. Das ist, auf einen Satz gebracht, was uns der Historiker und Schriftsteller Per Leo in seinem Buch sagen will. Damit nimmt er Position gegen den ständigen und fahrlässigen Gebrauch, der von dieser Vergangenheit in öffentlichen Debatten gemacht wird. Ein Beispiel dafür ist Richard von Weizsäckers viel gerühmte Behauptung von 1985, die Deutschen seien vierzig Jahre zuvor nicht nur besiegt, sondern vor allem befreit worden. So als hätten sie bis dahin in nationalsozialistischer Gefangenschaft gelebt. Ein anderes Beispiel sind für Leo die Einlassungen zum Berliner Stelenfeld, die mitunter suggerierten, durch Denkmäler ließe sich Schuld abtragen. Und schließlich beklagt er die Beschwörungsformeln, die zwischen der Existenz der Bundesrepublik und dem Eingeständnis des massenhaften Judenmords einen Bedingungszusammenhang sehen.

All das sind Redensarten, die Leo nerven. Darum geht er sie in seinem aus dem Rahmen gewachsenen Essay alle durch und wirft sich, jeweils für ein paar Seiten, in alle Debatten. Er möchte das Sprechen über den Holocaust mäßigen. Zugleich möchte er in die Diskussionen der Historiker eingreifen, in denen es um wissenschaftlich begründbare Aussagen gehen sollte. Hier findet er viele Fragen nicht gestellt und vermutet, sie unterbleiben, weil so getan werde, als sei der Holocaust ein Tabu. Er fordert eine „echte Sachdiskussion“ über die Geschichte, die jedoch finde nicht statt, weil beispielsweise postkolonialen Argumenten, die den Holocaust in eine allgemeine Historie völkermordender Gewalt einzuordnen versuchen, entgegengehalten werde, die Unvergleichlichkeit des Judenmords sei längst geklärt.

Furcht vor der Vergangenheit?

Leo steigt folgerichtig ein mit dem Singularitätssatz über den Holocaust. Er hält ihn für Geschwätz. Das kommt allerdings daher, dass er das Bestehen darauf, der Holocaust unterscheide sich von allen anderen Genoziden, für ein politisches Manöver hält. Begründet werde die Singularität des Holocaust „mit dem Verdacht, die Gegenpartei setze die normative Bindung der Bundesrepublik an den Westen aufs Spiel“. So betrachtet, wäre die Frage schnell entschieden. Denn ein Urteil über die Vergangenheit kann selbstverständlich nicht gut mit seiner Nützlichkeit für die Gegenwart begründet werden. Leo unterscheidet Tatsachen von Sätzen, aber indem er Urteile, die sich auf Tatsachen berufen, als Sätze bezeichnet, schiebt er sie geschickt von den Tatsachen weg in die Richtung dessen, was heute gern als Narrativ oder von ihm als „negative Norm“ bezeichnet wird. Dass die These von der Singularität zu einer Redefloskel geworden ist, die sich Begründungen erspart, liegt auf der Hand. Der öffentliche Raum ist auch bei anderen Fragen voller solcher Redefloskeln, und was immer mit dem schrecklichen Wort „Geschichtspolitik“ bezeichnet werden kann, Forschung fällt nicht darunter.

Folgt aus Leos Befund, die These von der Singularität des Holocaust werde im öffentlichen Leben rituell und mithin so gedankenlos wie negationssicher verwendet, sie sei einer wissenschaftlichen, gedankenvollen Begründung gar nicht fähig? Und wie weit ist es andererseits zum Schluss, der deutsche Staat sei, achtzig Jahre nach dem Massenmord an den europäischen Juden, nach wie vor auf Furcht vor seiner Vergangenheit gebaut? Wir erleben diesen Staat durchaus anders, durchaus nicht ständig, sondern gewissermaßen nur feiertäglich auf die Jahre vor 1945 fixiert. Kann man sich überhaupt so etwas wie eine alles tragende Norm für eine Republik vorstellen? Eine Integration des Gemeinwesens durch Geschichtsdebatten? Oder können das unter den Historikern nur diejenigen, die sich etwas aufgeblasen haben?