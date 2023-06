Gewiss waren auch die frühen Jahre des Pop nicht so unschuldig, wie man es aus heutiger Perspektive, im Wissen um aktuell verhandelte Abgründe inmitten einer deutschen Hardrockband, glauben mag. „Manchmal kamen Fans zu uns in die Garderobe“ – ein solcher Satz lässt sich nun nicht mehr mit jener Arglosigkeit lesen, mit welcher er niedergeschrieben wurde. Man muss aber das Foto betrachten, auf das er sich bezieht, aufgenommen um die Jahreswende 1963/64 in London.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Die leicht verschwommene Aufnahme zeigt eine junge Frau mit dunklen Haaren in einem langen Mantel, in der Hand eine Kamera; sie blickt in Richtung des Fotografen, doch nicht direkt in seine Linse. Sehr cool, sehr selbstbewusst wirkt sie, wie sie da auf dem Tisch sitzt, während die beiden Musiker Ringo Starr und John Lennon, Letzterer mit dem Daumen im Mund, aus ihren Sesseln zu ihr aufschauen. Das Foto wirkt wie eine Umkehr der vermeintlichen Machtverhältnisse – hier die erfolgreiche Band, dort der ehrfürchtige Fan. Dass hier niemand etwas zu befürchten hat, erkennt man auch daran, dass niemand vor dem Treffen seine Kamera abgeben musste, weder die junge Frau noch der Fotograf, bei dem es sich um Paul McCartney handelt.